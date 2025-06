M42, AstraZeneca et SOPHiA GENETICS vont transformer le diagnostic et les soins du cancer

ABOU DHABI, 3 juin 2025, (WAM) – M42, acteur mondial de la santé piloté par la technologie, a annoncé une collaboration stratégique avec AstraZeneca et SOPHiA GENETICS en vue d’introduire les dernières avancées en matière de biopsie liquide aux Émirats arabes unis. Cette initiative vise à améliorer le diagnostic du cancer, orienter les décisions thérapeutiques et accélérer les tests de biomarqueurs, avec précision, pour une large gamme de cancers.

Dans le cadre de ce partenariat, M42 intégrera la technologie MSK-ACCESS®, développée par SOPHiA GENETICS et propulsée par la plateforme SOPHiA DDM™, à son infrastructure de tests. Cette méthode de profilage génomique non invasive repose sur une simple prise de sang. Elle ne remplace pas les dépistages classiques, mais les complète. Elle s’adresse notamment aux patients dans l’impossibilité de subir une biopsie de tumeur solide, leur offrant ainsi une thérapie ciblée adaptée à leur profil cancéreux spécifique.

Au cours des douze prochains mois, ce partenariat permettra le déploiement progressif des tests de biopsie liquide dans plusieurs hôpitaux de référence à travers les Émirats. Les patients bénéficieront ainsi d’un accès plus rapide et moins invasif aux analyses de biomarqueurs, comparativement aux méthodes traditionnelles basées sur les tissus. Ce projet renforcera également l’infrastructure et les capacités nationales de diagnostic pour un éventail étendu de cancers.

Le programme de dépistage ciblera dans un premier temps les cancers du poumon, des ovaires, du sein, du côlon et du pancréas, parmi d’autres types touchant particulièrement la région.

Les études de validation débuteront prochainement à la Cleveland Clinic Abou Dhabi, marquant une étape décisive vers le lancement clinique prévu pour la fin du deuxième trimestre 2025.

Albarah El-Khani, vice-président exécutif des opérations en solutions de santé intégrée chez M42, a déclaré : « Cette collaboration incarne notre vision de démocratiser l’accès à la santé. Elle permet de proposer des diagnostics avancés à un plus grand nombre de patients, en soutenant à la fois le dépistage précoce, le suivi thérapeutique en temps réel, et une médecine prédictive, précise, rentable et personnalisée. »

De son côté, Sameh El Fangary, président du cluster GCC chez AstraZeneca, a affirmé : « Grâce à nos collaborations industrielles, nous œuvrons pour de meilleurs traitements et un avenir plus durable pour les systèmes de santé. Par ce partenariat, nous contribuons à transformer les soins oncologiques dans la région, en améliorant le dépistage précoce et les parcours patients, de la détection au traitement. »

Ross Muken, président de SOPHiA GENETICS, a conclu : « L’élargissement de l’accès aux technologies de diagnostic avancées est au cœur de notre mission. En collaborant avec M42 et AstraZeneca aux Émirats, nous dotons les professionnels de santé d’outils leur permettant de personnaliser les soins, de suivre les maladies en temps réel et, en fin de compte, d’améliorer les résultats pour les patients dans toute la région. »