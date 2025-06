L’Émir du Koweït et Mansour bin Zayed examinent les relations bilatérales et la coopération

KOWEÏT, 3 juin 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Émir de l’État du Koweït, a reçu ce jour au Palais Bayan Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-premier ministre et président de la Cour présidentielle, actuellement en visite officielle au Koweït.

Au cours de la rencontre, Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed a transmis les salutations de Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, ainsi que ses vœux de santé, de bonheur et de prospérité continue pour le peuple koweïtien.

L’Émir de Koweït a, en retour, adressé ses salutations au président des Émirats arabes unis, exprimant ses vœux sincères pour la poursuite du développement et de la prospérité de l’État émirien et de son peuple.

La réunion a permis d’aborder divers axes de coopération bilatérale et d’initiatives conjointes, notamment dans les domaines du développement et de l’économie. Les deux parties ont souligné l’importance d’intensifier les efforts pour renforcer ces secteurs, dans l’intérêt mutuel des deux nations. Cette volonté illustre la profondeur des liens fraternels historiques unissant les Émirats arabes unis et l’État du Koweït.

Les échanges ont également porté sur plusieurs dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération bilatérale et à consolider leurs relations, fondées sur des valeurs partagées, le respect mutuel, la compréhension réciproque et des intérêts conjoints.

Étaient présents du côté émirien : Son Excellence Cheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la Tolérance et de la Coexistence ; Son Excellence Abdul Rahman bin Mohammad bin Nasser Al Owais, ministre de la Santé et de la Prévention, et ministre d’État aux Affaires du Conseil national fédéral ; Son Excellence Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, ministre de l’Énergie et des Infrastructures ; Son Excellence Dr Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées ; Son Excellence Shamma bint Suhail Faris Al Mazrui, ministre de l’Autonomisation communautaire ; Son Excellence Sarah bint Yousif Al Amiri, ministre de l’Éducation ; Son Excellence Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, ministre de la Justice ; Son Excellence Mohamed Hassan Al Suwaidi, ministre de l’Investissement ; Son Excellence Khalifa Shaheen Al Marar, ministre d’État ; Son Excellence Khaldoon Khalifa Al Mubarak, président de l’Autorité des affaires exécutives ; Son Excellence Jassem Mohammed Al Zaabi, président du département des finances d’Abou Dhabi ; Son Excellence Dr Matar Hamed Al Neyadi, ambassadeur des Émirats arabes unis au Koweït ; le général-major Khalifa Hareb Al Khaili, sous-secrétaire du ministère de l’Intérieur ; ainsi qu’un certain nombre d’autres hauts responsables.

Du côté koweïtien, étaient présents : Son Altesse Cheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, prince héritier du Koweït ; Son Altesse Cheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, Premier ministre ; Son Altesse Cheikh Fahad Yousef Saud Al-Sabah, premier vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur ; Son Altesse Cheikh Mohammad Abdullah Al-Mubarak Al-Sabah, ministre des Affaires du Diwan de l’Émir ; ainsi que plusieurs Cheikhs, ministres et hauts responsables.

À l’issue de la réunion, Son Altesse Cheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah a offert un déjeuner officiel en l’honneur de Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed et de sa délégation.

Plus tôt dans la journée, Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed était arrivé au Koweït, où une cérémonie d’accueil officielle lui a été réservée.