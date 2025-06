Le MoHRE appliquera la Pause de la mi-journée pour la 21e année consécutive, du 15 juin au 15 septembre 2025

DUBAÏ, le 3 juin 2025 (WAM) – Le ministère des Ressources humaines et de l'Émiratisation (MoHRE) a annoncé la mise en œuvre de l’interdiction annuelle de travail en extérieur durant les heures les plus chaudes, connue sous le nom de Pause de la mi-journée, qui s’appliquera du 15 juin au 15 septembre 2025. Cette mesure interdit les activités professionnelles sous le soleil direct et dans les espaces ouverts entre 12h30 et 15h00.

Cette initiative, instaurée pour la 21e année consécutive, s’inscrit dans l’engagement durable des Émirats arabes unis en faveur de la santé et de la sécurité au travail, en conformité avec les meilleures pratiques internationales. Elle vise à prévenir les maladies et accidents liés aux fortes chaleurs estivales.

Un taux de conformité exemplaire

Mohsin Ali Al Nassi, sous-secrétaire adjoint à l'inspection et à la conformité au MoHRE, a déclaré que la Pause de la mi-journée affichait depuis plusieurs années un taux de conformité supérieur à 99 %. Il a souligné que cela traduisait les valeurs sociales et humaines profondément ancrées au sein des entreprises privées du pays. Ce succès reflète également la conscience accrue de la nécessité de protéger le capital humain, ressource la plus précieuse de toute organisation, et confirme l’approche centrée sur l’humain de la législation émirienne en matière de travail.

Il a également mis en avant les efforts du ministère pour sensibiliser les employeurs et les travailleurs à l’importance du respect de cette mesure. Des visites sur site et dans les logements de travailleurs seront organisées afin de renforcer les connaissances en matière de prévention des risques liés à la chaleur.

Un modèle de partenariat communautaire

De son côté, Dalal Alshehhi, sous-secrétaire adjointe par intérim à la protection du travail, a estimé que la Pause de la mi-journée constituait un modèle de partenariat constructif entre le MoHRE, le secteur privé et la société. Elle a salué les initiatives parallèles développées par de nombreux partenaires pour soutenir les travailleurs durant cette période, renforçant ainsi le principe de responsabilité sociale. Ces efforts s’inscrivent dans la vision stratégique « Nous, les Émirats 2031 » visant à faire des Émirats un environnement de travail inclusif et prospère, accueillant plus de 200 nationalités.

Elle a également félicité les entreprises du secteur privé qui ont aménagé des espaces de repos climatisés pour assurer le confort des employés durant cette période. Elle a appelé d'autres établissements à suivre cet exemple, soulignant les effets positifs sur la santé des travailleurs et leur productivité.

Obligations des entreprises et mesures d’exemption

Conformément à la réglementation, les employeurs doivent mettre à disposition des zones ombragées, des ventilateurs, une quantité suffisante d’eau potable, des solutions d’hydratation autorisées par les autorités locales, ainsi que des trousses de premiers secours.

Certaines activités sont exemptées, notamment les interventions techniques urgentes comme le coulage de béton ou la pose d’asphalte, qui ne peuvent être reportées. Sont également concernées les interventions en cas d’incident majeur affectant la communauté, telles que les pannes d’eau, d’électricité ou les embouteillages. Ces activités doivent toutefois disposer d’une autorisation délivrée par une autorité compétente.

Le ministère surveillera l’application de cette réglementation à l’aide de son système de contrôle. Il encourage le public à signaler toute infraction via son centre d’appel (600590000), son site Internet ou son application mobile.

Toute entreprise enfreignant cette règle sera passible d’une amende de 5 000 AED par travailleur, pouvant aller jusqu’à 50 000 AED en cas de multiples infractions.

Enfin, le MoHRE intensifiera ses campagnes de sensibilisation et ses visites de terrain, en coordination avec ses partenaires publics et privés, afin de renforcer la conformité et d’assurer la protection des travailleurs durant la saison estivale.