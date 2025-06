Le paysage paléontologique de Faya à Charjah célèbre 11 ans au sein du programme HEADS de l’UNESCO

CHARJAH, 3 juin 2025 (WAM) — Le paysage paléontologique de Faya, situé dans l’Émirat de Charjah, demeure l’un des sites archéologiques préhistoriques les plus importants scientifiquement de la péninsule arabique. Il continue de jouer un rôle central au sein du programme « HEADS » (Évolution humaine, adaptations, dispersions et développements sociaux) de l’UNESCO.

Depuis onze ans, ce site contribue activement à enrichir la compréhension mondiale des migrations humaines anciennes, de leur adaptation et de leur survie dans des environnements désertiques extrêmes. Grâce à une coopération durable entre Charjah et l’UNESCO dans le cadre du programme HEADS, le site de Faya s’est affirmé comme une référence internationale en paléoanthropologie et en archéologie, plaçant les Émirats arabes unis au cœur du débat scientifique sur les origines de l’humanité.

Le site offre une chronologie ininterrompue de plus de 210 000 ans d’occupation humaine. Il constitue une pierre angulaire de l’histoire évolutive dans le sud-est de la péninsule arabique.

Un engagement national pour la valorisation du patrimoine

Son Altesse Cheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi, ambassadrice officielle de la candidature du site de Faya au Patrimoine mondial de l’UNESCO, a déclaré : « Le maintien de Faya dans le programme HEADS depuis plus d’une décennie illustre l’engagement profond des Émirats arabes unis en faveur de la préservation de leur patrimoine ancien. »

Elle a ajouté que « Charjah ne considère pas l’archéologie comme un simple regard vers le passé, mais comme une composante essentielle de notre identité nationale et un vecteur de dialogue culturel international. Faya est la preuve de notre volonté de conjuguer recherche scientifique et vision culturelle, consolidant le statut de l’émirat comme acteur majeur du patrimoine mondial. »

Un site au rayonnement scientifique mondial

Eisa Yousif, directeur général de l’Autorité d’archéologie de Charjah (SAA), a souligné que Faya joue un rôle déterminant dans l’évolution du discours scientifique international sur les sociétés humaines anciennes.

« Le site documente plus de 210 000 ans d’évolution humaine à travers des traces d’activités telles que la fabrication d’outils, les rituels funéraires et les modes de vie façonnés par des conditions climatiques extrêmes. Faya remet en question les théories établies et démontre que la péninsule arabique fut non pas un simple couloir migratoire, mais un véritable foyer d’évolution humaine. »

Une contribution précieuse à la compréhension de l’adaptation humaine

Le site constitue l’un des rares paysages désertiques du Paléolithique documentés à l’échelle mondiale. Il témoigne de la capacité d’adaptation des humains modernes aux environnements hyperarides sur des dizaines de milliers d’années. Des premières sociétés de chasseurs-cueilleurs aux pasteurs nomades dotés de pratiques funéraires, Faya révèle une évolution sociale, technologique et spirituelle face aux aléas climatiques.

Ses couches sédimentaires et ses caractéristiques paléoenvironnementales permettent également d'étudier la disponibilité en eau, la distribution de la végétation et les transformations climatiques survenues durant les époques du Pléistocène supérieur et de l’Holocène.

Un site clé dans le réseau mondial de l’UNESCO HEADS

Le site de Faya est désormais reconnu au même titre que d’autres lieux majeurs tels que les grottes de Klasies River, Border Cave et Wonderwerk en Afrique du Sud, ou encore le site rupestre de Tchitundo-Hulu en Angola. Ce qui distingue Faya est sa position unique dans la péninsule arabique — une région longtemps négligée dans les récits globaux de la migration humaine. Désormais, Faya contribue activement à redéfinir ces récits en plaçant l’Arabie au centre de notre histoire commune.

Dans ce contexte, le Dr Knut Bretzke, l’un des principaux chercheurs du site, a récemment présenté les dernières découvertes lors d’une réunion du programme HEADS de l’UNESCO au Caire. Son intervention a souligné l’importance internationale du site et le leadership de Charjah dans le domaine de la recherche patrimoniale.

Un patrimoine pour l’avenir

Alors que la procédure de candidature du site de Faya au patrimoine mondial de l’UNESCO progresse, son héritage est déjà bien établi. Faya s’impose comme une source essentielle de recherche scientifique, de coopération internationale et de fierté nationale. Il démontre que les réponses aux plus anciennes questions de l’humanité ne sont pas seulement gravées dans la pierre, mais aussi conservées dans les paysages de notre terre.