Humaid bin Rashid ordonne le versement de 5 millions d’AED aux pêcheurs d’Ajman à l’approche de l’Aïd

AJMAN, 3 juin 2025 (WAM) — Son Altesse Cheikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi, membre du Conseil suprême et souverain d’Ajman, a ordonné le versement de 5 millions d’AED d’aides financières aux pêcheurs affiliés à la Société coopérative des pêcheurs d’Ajman, à l’occasion de l’Aïd Al-Adha.

Ce geste généreux vise à encourager les citoyens émiratis à exercer la profession de pêcheur, tout en répondant aux besoins des familles concernées et en les aidant à surmonter les défis liés aux conditions de vie et à l’entretien de leurs foyers dans la dignité.

Ahmed Ibrahim Al Ghamlassy, président du Cabinet du prince héritier d’Ajman et président du conseil d’administration de la société coopérative, a précisé que cette aide couvrira les citoyens détenteurs d’une licence de pêche à Ajman et membres de la société.

Il a salué le soutien constant de Son Altesse Cheikh Humaid envers les pêcheurs et leurs familles, soulignant sa volonté d’assurer leur bien-être et de valoriser la profession de pêcheur.

Par ailleurs, il a adressé ses félicitations à Son Altesse Cheikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi, ainsi qu’à Son Altesse Cheikh Ammar bin Humaid Al Nuaimi, prince héritier d’Ajman et président du Conseil exécutif, à l’occasion de l’Aïd Al-Adha.

Il a souligné que cette subvention généreuse, coïncidant avec une fête religieuse bénie, apporte un grand soulagement et une profonde joie aux pêcheurs et à leurs familles. Il l’a décrite comme le reflet du lien solide entre la direction sage du pays et son peuple, et comme un appui essentiel aux efforts de la société pour préserver le patrimoine maritime et transmettre ses valeurs aux générations futures.

Il a enfin affirmé que la société poursuivra son engagement avec dévouement pour rehausser le statut de cette profession ancestrale, en fournissant aux pêcheurs les moyens nécessaires pour alléger leurs charges, en fidélité à la confiance de la direction et en reconnaissance de son soutien indéfectible.