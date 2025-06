Les Émirats arabes unis conservent pour la troisième année consécutive la « Conclusion élargie » de l’AIEA, illustrant leur engagement en faveur de l’énergie nucléaire pacifique

ABOU DHABI, le 3 juin 2025 (WAM) – Pour la troisième année consécutive, les Émirats arabes unis ont obtenu la « Conclusion élargie » de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) dans son Rapport sur la mise en œuvre des garanties pour l’année 2024, représentant le plus haut niveau d’assurance que l’Agence puisse accorder.

Cette reconnaissance atteste que l’ensemble des matières nucléaires déclarées aux Émirats arabes unis est exclusivement utilisé à des fins pacifiques. Elle reflète également l’engagement constant des Émirats en faveur de la transparence nucléaire, leur conformité rigoureuse aux obligations internationales en matière de non-prolifération et la solidité de leur cadre réglementaire.

Une reconnaissance fondée sur la transparence et la coopération

La « Conclusion élargie » repose sur les informations transmises par les Émirats dans le cadre de leurs accords de non-prolifération avec l’AIEA, incluant les données relatives aux sites nucléaires, à leur fonctionnement, ainsi que les rapports sur les matières et technologies nucléaires. Elle tient également compte des informations complémentaires fournies volontairement par les autorités émiriennes. L’AIEA vérifie l’exactitude de ces données à travers des inspections, des évaluations et l’analyse d’autres sources, telles que les données ouvertes ou les rapports de tiers.

Mise en œuvre des garanties intégrées

À la suite de cette conclusion, l’AIEA a commencé l’application des « garanties intégrées » aux Émirats arabes unis. Ce dispositif permet d’optimiser les procédures de vérification, tout en réduisant la fréquence des inspections, sans compromettre les normes rigoureuses de surveillance. Cette mise en œuvre renforce à la fois la reconnaissance internationale des engagements des Émirats en matière de transparence nucléaire et permet des gains opérationnels pour l’Autorité fédérale de régulation nucléaire (FANR) ainsi que pour ses titulaires de licences.

Engagement durable pour la non-prolifération

En 2021, les Émirats arabes unis ont franchi une étape majeure dans le renforcement de leur système de garanties, en finalisant les modalités complémentaires de leurs arrangements subsidiaires avec l’AIEA, remplissant ainsi l’ensemble des engagements liés à l’Accord sur les garanties.

Tout au long de l’année 2024, les Émirats ont poursuivi la mise en œuvre de leur programme de soutien aux garanties de l’AIEA, en apportant expertise, savoir-faire et ressources pour contribuer à l’efficacité et à la performance du système international de garanties.

Ce nouveau succès confirme la position des Émirats arabes unis comme modèle régional de responsabilité nucléaire et d’engagement en faveur du développement pacifique de l’énergie atomique.