L’ONU appelle à un accès humanitaire immédiat et sans entrave à Gaza

NEW YORK, le 3 juin 2025 (WAM) – Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a fermement condamné la perte de vies humaines et les blessés parmi les Palestiniens de Gaza cherchant à se procurer de la nourriture et de l’aide humanitaire, qualifiant la situation d’« absolument inacceptable ».

Dans une déclaration transmise ce jour par son porte-parole, António Guterres a souligné les dangers extrêmes auxquels sont exposés les civils gazaouis, dont nombre d’entre eux périssent simplement en tentant d’accéder à une aide alimentaire.

Il a réaffirmé le droit fondamental du peuple palestinien à une alimentation suffisante et à la liberté de ne pas souffrir de la faim, appelant à l’ouverture immédiate d’une enquête indépendante sur ces incidents tragiques, ainsi qu’à la responsabilité des auteurs.

Guterres a rappelé que les besoins essentiels de la population de Gaza restent immenses et largement insatisfaits, tout en insistant sur les obligations claires d’Israël, en vertu du droit international humanitaire, de permettre et de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire vers tous les civils nécessiteux.

Il a réitéré l’urgence absolue d’un accès humanitaire massif, sûr et sans entrave à la bande de Gaza, soulignant que les Nations Unies doivent être en mesure d’y opérer en toute sécurité, dans le respect des principes humanitaires.

Enfin, le Secrétaire général a renouvelé ses appels en faveur de la libération de tous les otages, ainsi que pour un cessez-le-feu immédiat, durable et effectif.