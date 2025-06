Le Conseil Tawazun obtient la certification ISO pour la gestion de la continuité des activités

ABOU DHABI, 4 juin 2025 (WAM) – Le Conseil Tawazun a obtenu la certification ISO 22301:2019 relative au Système de management de la continuité d’activité (BCMS), une distinction décernée aux institutions respectant les normes internationales les plus rigoureuses en matière d’assurance de la continuité opérationnelle en période de crise ou de perturbations imprévues.

Cette réalisation témoigne de l’engagement constant du Conseil en faveur de l’excellence institutionnelle et de la préparation stratégique.

Accréditée par la United Accreditation Foundation (UAF), basée aux États-Unis, la certification atteste de la capacité du Conseil Tawazun à mettre en œuvre un cadre global de continuité d’activité, renforçant ainsi sa résilience institutionnelle et garantissant la continuité des fonctions stratégiques.

Cette étape s’ajoute aux certifications antérieurement obtenues par le Conseil : ISO 37001:2016 pour les systèmes de management anti-corruption, et ISO 37301:2021 pour les systèmes de management de la conformité. Elle illustre une approche intégrée fondée sur la transparence, l’intégrité institutionnelle et une gestion efficace des risques.

À cette occasion, Khalifa Al Hameli, Directeur des affaires exécutives au sein du Conseil Tawazun, a déclaré : « L’obtention de la certification ISO 22301 représente une étape majeure dans le parcours de développement institutionnel du Conseil Tawazun. Pour nous, la préparation et l’anticipation des risques sont des piliers essentiels de notre stratégie. »

« Cette certification consolide notre résilience opérationnelle et renforce la confiance de nos partenaires, tant au niveau national qu’international, dans notre capacité à maintenir l’excellence quelles que soient les circonstances », a-t-il ajouté.

Il a également souligné : « Nous sommes tout aussi fiers d’avoir obtenu les certifications ISO 37001 et ISO 37301, qui reflètent la robustesse de notre gouvernance et notre attachement aux plus hauts standards d’intégrité, d’efficacité et de fiabilité institutionnelle. Ensemble, ces distinctions incarnent notre vision d’un organisme national tourné vers l’avenir, capable d’anticiper les défis et de façonner l’avenir, en parfaite harmonie avec les aspirations stratégiques des Émirats arabes unis. »

Le Conseil Tawazun réaffirme son engagement à renforcer son écosystème institutionnel conformément aux meilleures pratiques mondiales, à soutenir l’agenda national de l’excellence et à assurer une performance durable à travers l’ensemble de ses initiatives et opérations stratégiques.