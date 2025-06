Etihad Airways et STARLUX Airlines signent un partenariat stratégique de partage de codes

NEW DELHI, 4 juin 2025 (WAM) – La compagnie aérienne nationale des Émirats, Etihad Airways, a signé un accord de partage de codes stratégique avec la compagnie taïwanaise STARLUX Airlines, renforçant l’accès des passagers à l’Asie du Nord-Est tout en consolidant le rôle d’Abou Dhabi comme plateforme de liaison entre l’Est et l’Ouest.

L’annonce de ce partenariat a été faite en marge de l’Assemblée générale annuelle de l’Association internationale du transport aérien (IATA), tenue à New Delhi. Il permettra aux voyageurs d’Etihad de rejoindre, via Taipei, plusieurs grandes villes japonaises telles que Nagoya, Sapporo et Fukuoka. De leur côté, les passagers de STARLUX bénéficieront d’un accès direct au réseau européen d’Etihad via Abou Dhabi.

Etihad Airways inaugurera une liaison quotidienne entre Abou Dhabi et Taipei à partir du 7 septembre 2025. Cette nouvelle ligne sera opérée par des appareils Boeing 787 Dreamliner et servira de point d’ancrage à l’expansion d’Etihad en Asie du Nord-Est grâce à ce partenariat avec STARLUX.

Arik De, Directeur général des recettes et des opérations commerciales chez Etihad Airways, a déclaré : « Ce partenariat avec STARLUX Airlines ouvre de nouvelles perspectives en Asie du Nord-Est, en facilitant l’accès de nos passagers aux principales destinations d’affaires et de loisirs du Japon via Taipei. »

Pour sa part, Simon Liu, Directeur de la stratégie de STARLUX Airlines, a affirmé : « Cet accord avec Etihad Airways constitue une étape majeure dans notre développement international et jette les bases de futures liaisons vers l’Europe. »

Cet accord de partage de codes s’inscrit dans la stratégie d’expansion du réseau d’Etihad, qui dessert désormais plus de 90 destinations à travers le monde.