Nahyan bin Mubarak et l’ambassadrice d’Estonie aux EAU examinent les perspectives de coopération bilatérale

ABOU DHABI, 4 juin 2025 (WAM) — Son Excellence Cheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la Tolérance et de la Coexistence, a reçu aujourd’hui, dans son majlis à Abou Dhabi, Maria Belovas, ambassadrice de la République d’Estonie auprès des Émirats arabes unis.

Au début de la rencontre, Cheikh Nahyan a souhaité la bienvenue à l’ambassadrice Belovas, en soulignant la solidité des relations d’amitié et de compréhension mutuelle entre les Émirats arabes unis et l’Estonie. Il a réaffirmé la volonté commune de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines.

Les discussions ont porté sur les opportunités de collaboration dans des secteurs clés tels que l’éducation, les technologies numériques, l’innovation et la culture, ainsi que sur l’échange d’expertise dans le domaine numérique, où l’Estonie jouit d’une reconnaissance mondiale.

Les deux parties ont également examiné leurs efforts conjoints visant à promouvoir les valeurs de tolérance et de coexistence. Elles ont mis l’accent sur l’importance du dialogue entre les cultures et les peuples pour favoriser la paix, la compréhension mutuelle et le respect réciproque à l’échelle internationale.

Maria Belovas a exprimé sa gratitude à Cheikh Nahyan pour son accueil chaleureux, saluant le rôle pionnier des Émirats arabes unis dans la promotion des valeurs de tolérance et de fraternité humaine. Elle a aussi confirmé l’intérêt de son pays à approfondir la coopération avec les Émirats dans des domaines d’intérêt stratégique commun.

Cette rencontre témoigne de l’engagement constant de Cheikh Nahyan à renforcer les passerelles de communication et de coopération avec les représentations diplomatiques accréditées aux Émirats arabes unis, consolidant ainsi la position du pays comme carrefour du dialogue interculturel et de l’échange civilisationnel.