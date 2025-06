La Banque centrale des Émirats arabes unis émet des pièces commémoratives pour le jubilé d’or de la Banque islamique de Dubaï

ABOU DHABI, le 4 juin 2025 (WAM) – La Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) a émis 7 000 pièces commémoratives en argent à l’occasion du jubilé d’or de la Banque islamique de Dubaï (DIB), en hommage à ses réalisations dans le secteur bancaire depuis sa fondation en 1975.

Cette émission comprend 2 000 pièces de 50 grammes et 5 000 pièces de 20 grammes. L’avers de la pièce porte l’inscription « 50 Years of Progress », en arabe et en anglais, indiquant la période 1975–2025, accompagnée du nom « Dubai Islamic Bank » dans les deux langues. Le revers affiche la valeur nominale de « 50 dirhams » en arabe, entourée de l’inscription « Banque centrale des Émirats arabes unis », également en arabe et en anglais.

L’émission s’inscrit dans le cadre de la célébration par DIB de son 50e anniversaire, soulignant un parcours marqué par la croissance, le développement et l’innovation. La DIB s’est imposée comme un acteur majeur du paysage financier national, offrant des services bancaires innovants aux particuliers et aux entreprises, en harmonie avec les ambitions économiques du pays.

Les pièces commémoratives seront officiellement remises à la Banque islamique de Dubaï et ne seront pas mises en vente au public ni par la Banque centrale ni par DIB.

Saif Humaid Al Dhaheri, sous-gouverneur de la CBUAE pour les opérations bancaires et les services de soutien, a déclaré : « La Banque centrale émet ces pièces commémoratives afin de témoigner des contributions et des succès de DIB au cours de ses cinquante années d’existence, ainsi que de son rôle dans le soutien à l’économie nationale. Cette initiative s’inscrit dans notre volonté de documenter les accomplissements institutionnels marquants de notre secteur financier et de renforcer la confiance et la stabilité du système bancaire aux Émirats. »

Pour sa part, le Dr Adnan Chilwan, directeur général du groupe DIB, a affirmé : « Nous sommes profondément honorés par l’initiative de la Banque centrale des Émirats arabes unis qui, en adoptant cette proposition de DIB, rend hommage à notre héritage de cinquante ans. Plus qu’un symbole, cette reconnaissance témoigne du partenariat durable entre DIB et l’écosystème financier de la nation, ainsi que de notre engagement commun en faveur d’une économie inclusive, résiliente et tournée vers l’avenir. Alors que nous célébrons cinq décennies de leadership en finance islamique, cette distinction renforce notre détermination à innover, à inspirer et à façonner l’avenir du secteur bancaire aux Émirats et au-delà. »