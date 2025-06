L’Initiative Doctors Emirates lance la deuxième phase du service du Centre mobile de cathétérisme cardiaque en Égypte

ABOU DHABI, 4 juin 2025 (WAM) – L’Initiative « Doctors Emirates » a annoncé le lancement de la deuxième phase du service du Centre mobile de cathétérisme cardiaque dans les villages égyptiens, dans le cadre du Programme émirati-égyptien pour la santé cardiaque. Cette nouvelle étape intervient après le succès enregistré depuis 2015 par ce projet dans la fourniture de soins de haute qualité aux patients atteints de maladies cardiaques.

Cette initiative pionnière – la première de ce genre au Moyen-Orient – vise à renforcer les services médicaux spécialisés destinés aux personnes âgées et aux femmes vivant dans des zones rurales éloignées des hôpitaux spécialisés, tout en assurant la formation des professionnels de santé selon les normes médicales internationales les plus rigoureuses.

Phase deux : déploiement opérationnel et impact humanitaire

Le lancement de cette deuxième phase intervient après la réussite d’une phase pilote en Afrique, durant laquelle des milliers de patients ont été traités et des centaines d’opérations de cathétérisme cardiaque ont été effectuées. Cette action s’inscrit dans les campagnes humanitaires de Zayed, conformément aux orientations de la direction émiratie visant à promouvoir des initiatives novatrices et exceptionnelles au service des patients les plus démunis.

La mise en œuvre de cette deuxième phase dans les villages égyptiens bénéficie du parrainage du ministère égyptien de la Santé et de la supervision conjointe de médecins émiratis et égyptiens relevant du programme des Jeunes Leaders Médicaux Humanitaires (YHMLP). L’initiative est dirigée par la Société Dar Al Ber, les Cliniques Mobiles des Émirats, et le groupe mondial GE, dans un cadre purement bénévole et humanitaire.

Objectifs et stratégie de mise en œuvre

Le plan opérationnel comprend deux volets : une première phase axée sur le renforcement des capacités et la préparation médicale, et une seconde consacrée à l’activation du Centre mobile de cathétérisme cardiaque pour réaliser les interventions sur le terrain. L’objectif principal est d’alléger les souffrances des malades dans les régions reculées en leur offrant des services de diagnostic, de traitement et de prévention, grâce à la participation conjointe d’équipes médicales émiraties, égyptiennes et françaises.

Pérennité et continuité des soins

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de l’esprit humanitaire du regretté Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, et prolonge les efforts de l’Initiative Zayed Giving, lancée en 2000, qui a touché des millions de bénéficiaires dans le monde, constituant ainsi un modèle local et international d’entrepreneuriat social et humanitaire.

Le chirurgien cardiaque émirati Dr Adel Abdullah Al Shameri Al Ajmi, Directeur général de l’Initiative Zayed Giving, a souligné que le Centre mobile a, au cours de ses premières missions en Afrique, traité des milliers de patients, notamment des enfants et des personnes âgées souffrant de pathologies cardiaques aiguës ou chroniques. Des centaines de cas de malformations congénitales et de maladies des artères, du cœur et des valves ont été examinés.

Il a précisé que la prochaine étape consiste à mettre en service le Centre mobile en Égypte, sous la supervision du ministère égyptien de la Santé. Un comité paritaire a été constitué pour garantir la pérennité des services spécialisés, et des équipes dédiées élaboreront des programmes de formation afin de permettre aux personnels médicaux d’effectuer les interventions cardiaques selon les normes les plus strictes, au sein des unités chirurgicales mobiles.