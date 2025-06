Nasdaq Dubaï accueille la cotation d’un sukuk de 500 millions USD émis par Mashreq

DUBAÏ, 4 juin 2025 (WAM) – Le marché Nasdaq Dubaï a accueilli aujourd’hui l’introduction inaugurale de Mashreq (« Mashreq » ou « La Banque »), avec la cotation secondaire d’un sukuk d’un montant de 500 millions de dollars américains, émis par Mashreq Al Islami Sukuk Company Ltd.

Les certificats fiduciaires, arrivant à échéance en 2030, ont été émis dans le cadre du programme d’émission de certificats fiduciaires d’un montant total de 2,5 milliards de dollars américains de Mashreq. Cette cotation intervient après une forte demande sur le marché primaire.

Cette opération constitue une étape majeure dans la stratégie de Mashreq visant à renforcer sa présence sur les marchés internationaux de capitaux et à consolider sa position dans le domaine de la finance islamique. Elle illustre également le rôle croissant de Nasdaq Dubaï en tant que plateforme régulée reliant les émetteurs régionaux à une base d’investisseurs mondiale.

La cérémonie officielle de cotation s’est déroulée en présence de hauts responsables de Mashreq, dont Ahmed Abdelaal, Directeur général du groupe ; Joel Van Dusen, Directeur du pôle banque d’investissement et d’entreprise ; et Salman Hadi, Directeur du Trésor et des marchés mondiaux. La cloche d’ouverture a été sonnée par Ahmed Abdelaal en présence de Hamed Ali, Directeur général de Nasdaq Dubaï et de Dubai Financial Market (DFM).

Abdul Aziz Al Ghurair, Président de Mashreq, a déclaré : « Cette cotation illustre notre engagement à consolider la finance islamique mondiale et à promouvoir les flux de capitaux transfrontaliers, dans un esprit de conformité éthique et conforme à la charia. »

Ahmed Abdelaal a ajouté : « Cette première cotation représente une étape décisive dans notre parcours sur les marchés de capitaux. Le succès de cette émission témoigne de notre discipline financière et de la confiance des investisseurs. »

Hamed Ali, de son côté, a souligné : « Cette cotation renforce l’ambition de Mashreq dans la finance islamique et reflète la place de Dubaï comme centre mondial des marchés de capitaux conformes à la charia. »

Ce sukuk marque le retour de Mashreq sur les marchés internationaux de la dette. Il s’agit par ailleurs de la première émission publique de la région CEEMEA depuis l’annonce des droits de douane américains d’avril 2025. L’opération, avec une demande s’élevant à 2,9 milliards de dollars — soit près de six fois le montant émis —, a été sursouscrite et a bénéficié d’une forte participation d’investisseurs en provenance du Moyen-Orient, d’Europe et d’Asie.

Le rendement final s’établit à 5,03 % par an, avec une marge de +105 points de base sur les bons du Trésor américain, attestant de la solidité des fondamentaux de Mashreq et de la qualité de l’ordre de souscription.

Avec cette cotation, la valeur totale des sukuks listés sur Nasdaq Dubaï atteint désormais 97,2 milliards de dollars américains. L’encours global des titres de créance cotés s’élève à plus de 140 milliards de dollars, répartis sur 163 émissions, confirmant la maturité des marchés financiers émiratis et la place centrale de Dubaï comme porte d’entrée vers les investissements régionaux et mondiaux.