Khaled bin Mohamed bin Zayed assiste à la réunion du Conseil de l’intelligence artificielle présidée par Tahnoun bin Zayed

ABOU DHABI, 4 juin 2025 (WAM) — Sous la présidence de Son Altesse Cheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, vice-gouverneur d’Abou Dhabi, et en présence de Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi et président du Conseil exécutif de l’émirat, le Conseil de l’intelligence artificielle et des technologies avancées s’est réuni pour examiner les derniers développements en matière de projets, investissements et recherches liés à l’intelligence artificielle (IA) et aux technologies de pointe dans l’émirat.

Vers une stratégie intégrée pour renforcer la position d'Abou Dhabi dans le domaine de l'IA

À cette occasion, Son Altesse Cheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan a souligné que la création du Conseil vise à élaborer et mettre en œuvre des politiques et des stratégies autour des technologies, des investissements et des recherches liés à l’intelligence artificielle et aux technologies avancées. Il a également insisté sur l’importance de concevoir des programmes de financement, d’investissement et de recherche en partenariat avec des acteurs locaux et internationaux, afin de consolider la place d’Abou Dhabi comme pôle mondial d’excellence en IA.

Le Conseil a passé en revue les projets en cours et les initiatives d’investissement dans le domaine de l’intelligence artificielle et des technologies avancées, discutant des opportunités d’intégration des innovations technologiques dans les services publics pour améliorer la qualité de vie des résidents.

Attractivité, innovation et compétitivité

Les membres du Conseil ont également analysé les grandes tendances mondiales dans le domaine de l’IA, les opportunités d’investissement, ainsi que la vision stratégique d’Abou Dhabi pour renforcer son attractivité auprès des entreprises internationales spécialisées en IA, attirer les meilleurs talents, et accroître sa compétitivité à l’échelle mondiale.

Le Conseil a en outre été informé des projets phares menés par Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), le Conseil pour la recherche en technologies avancées (ATRC) et le groupe e& (Etisalat Group).

Composition du Conseil et objectif national

Ont assisté à la réunion : Son Excellence Khaldoon Khalifa Al Mubarak ; Son Excellence Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi ; Son Excellence le Dr. Ahmed Mubarak Al Mazrouei ; Son Excellence le Dr. Sultan Ahmed Al Jaber ; Son Excellence Mohamed Hassan Al Suwaidi ; Son Excellence Faisal Abdulaziz Al Bannai ; ainsi que M. Peng Xiao.

Il convient de rappeler que le Conseil de l’intelligence artificielle et des technologies avancées a été établi en 2024 sur directives de Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président des EAU et Gouverneur d’Abou Dhabi. Le Conseil a pour mission de mettre en place des politiques et des stratégies visant à développer l'écosystème technologique et scientifique de l’émirat, en phase avec les ambitions nationales en matière d’innovation et de transformation numérique.