Le financement cumulé de l’ADFD atteint 216,5 milliards AED au profit de 107 pays

ABOU DHABI, 4 juin 2025 (WAM) – Le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement (ADFD) a publié son rapport annuel 2024, mettant en lumière ses réalisations pionnières en matière de promotion des objectifs stratégiques alignés sur la politique d’aide extérieure des Émirats arabes unis.

Le rapport souligne le rôle essentiel du Fonds dans l’appui au développement durable mondial et l’amélioration des conditions de vie des communautés à travers le monde. Il met en exergue les contributions de l’ADFD à des initiatives nationales majeures, telles que la politique de développement des exportations des Émirats, le programme « Vision économique d’Abou Dhabi 2030 », et l’agenda « Centenaire 2071 », menées via le Bureau des exportations d’Abou Dhabi (ADEX), branche du Fonds.

À la fin de 2024, le financement cumulé de l’ADFD s’élevait à 216,5 milliards d’AED, au bénéfice de 107 pays. Ce montant comprend 157 milliards d’AED de prêts concessionnels, 57,6 milliards d’AED de subventions gouvernementales, et 1,9 milliard d’AED de contributions directes. Ces financements ont soutenu des projets structurants dans des secteurs clés tels que les énergies renouvelables, les infrastructures, les transports, l’éducation, les technologies, la sécurité hydrique et alimentaire.

Appui à l’économie nationale

Dans le cadre du soutien à l’économie nationale, ADEX a alloué 4 milliards d’AED pour promouvoir les exportations émiriennes vers plus de 40 marchés. En parallèle, 6 milliards d’AED ont été mobilisés pour appuyer 19 entreprises nationales réalisant des projets dans 8 pays.

Sur le plan des investissements, le Fonds a enregistré une croissance significative, avec un portefeuille de 12,2 milliards d’AED répartis sur 22 pays. L’ADFD détient aujourd’hui des participations dans 17 entreprises stratégiques, stimulant l’activité économique locale et favorisant la création d’emplois durables.

Vision stratégique des dirigeants

Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-premier ministre, président de la Cour présidentielle et président du Conseil d’administration de l’ADFD, a rappelé que :

« Le feu père fondateur Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan a toujours estimé que le progrès civilisé se mesure à la valeur de l’individu et à ses bonnes actions. Cette philosophie a façonné la mission du Fonds depuis sa création en 1971. »

Cheikh Mansour a souligné que le Fonds joue un rôle central dans la mise en œuvre de la politique d’aide extérieure des Émirats, fondée sur les principes de développement, de stabilité et de coopération avec les institutions internationales.

De son côté, Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et vice-président du conseil d’administration du Fonds, a déclaré que :

« L’ADFD continue d’apporter des solutions innovantes aux défis économiques et sociaux des pays partenaires, consolidant la position internationale des Émirats dans le développement durable. »

Il a mis en avant le soutien du Fonds à des projets vitaux dans les domaines de l’énergie, de l’eau, de l’infrastructure, de la technologie et de l’éducation, contribuant ainsi à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

Une reconnaissance internationale

Mohamed Saif Al Suwaidi, directeur général du Fonds, a souligné que les réalisations de 2024 témoignent de l’engagement des Émirats à promouvoir le développement durable. Il a rappelé que le Fonds a été honoré du Prix des partenariats des PEID 2024 des Nations Unies pour ses initiatives dans les îles du Pacifique et des Caraïbes — une première pour une institution du Moyen-Orient.

En 2024, l’ADFD a également lancé sa nouvelle identité visuelle sous le slogan « Façonnons l’avenir ensemble », réaffirmant sa mission d’accompagnement des ODD à l’horizon 2030.