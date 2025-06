« Expo Charjah » célèbre la Journée mondiale des expositions

CHARJAH, 4 juin 2025, (WAM) – Le Centre Expo Charjah a célébré la Journée mondiale des expositions, commémorée chaque année le 4 juin, sous le thème « Les expositions libèrent le potentiel ».

La cérémonie s’est tenue en présence de S.E. Abdullah Sultan Al Owais, président du Conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de Charjah et du Centre Expo Charjah, et de S.E. Saif Mohamed Al Midfa, directeur général du Centre Expo Charjah, ainsi que de plusieurs responsables et employés du centre.

Un film rétrospectif a été projeté à cette occasion, retraçant le parcours du centre depuis sa création en 1977 en tant que premier centre d’expositions de la région, jusqu’à son développement en un établissement moderne en 2002. Aujourd’hui, il s’étend sur 128 000 mètres carrés, accueille plus de 80 événements par an, attire près de 3 millions de visiteurs et regroupe 7 000 entreprises et marques de 60 pays.

Un levier pour le développement économique

S.E. Abdullah Sultan Al Owais a souligné que le secteur des expositions contribue aux objectifs de développement global de l’émirat de Charjah. Il a notamment mentionné l’impact positif de ce secteur sur l’industrie touristique, qui a enregistré une croissance de 11 % en 2024, avec 1,6 million de nuitées hôtelières.

Il a également salué le succès du programme d’expositions du Centre Expo Charjah dans la stimulation des différents secteurs économiques et l’attraction d’investissements spécialisés, renforçant ainsi la dynamique de développement économique de l’émirat.

De son côté, S.E. Saif Mohamed Al Midfa a relevé l’essor constant du centre, qui a attiré trois millions de visiteurs en 2024. Il a précisé que 20 % des exposants au premier semestre 2025 participaient pour la première fois, ce qui renforce la position du centre comme destination privilégiée des exposants internationaux.

Un secteur au rayonnement mondial

Il a rappelé que le secteur mondial des expositions a généré en 2024 plus de 398,2 milliards de dollars de dépenses, dont 162,3 milliards en dépenses directes, et a contribué à hauteur de 233,1 milliards de dollars au PIB mondial, selon le rapport de l’Union mondiale de l’industrie des expositions.

Parmi les événements phares organisés au premier semestre 2025 figurent « SteelFab » et « Acres 2025 », qui a généré des transactions dépassant les 4,3 milliards d’AED, ainsi que des salons comme « Jawaher Emirates », « Les nuits de Ramadan » et « Hive Meuble ».

Le « Salon du Moyen-Orient des montres et des bijoux » a, pour sa part, enregistré plus de 87 000 visiteurs et 500 exposants de divers pays.

Les centres Expo de Khor Fakkan et d’Al Dhaid ont accueilli des événements artistiques et agricoles variés, consolidant ainsi le rôle du centre dans le soutien à la sécurité alimentaire et à l’innovation agricole.

Coopération internationale et nouvelles perspectives

Sur le plan international, le Centre Expo Charjah a signé 12 accords de coopération en 2024 et a accueilli la conférence régionale des membres de l’Association des centres de commerce mondiaux au Moyen-Orient, avec la participation de représentants de 18 centres.

Le centre prépare actuellement une programmation riche pour le second semestre 2025, comprenant de nouveaux salons tels que ceux consacrés aux produits cosmétiques, à la mobilité du futur, et à « Dairy Tech », en plus d’expositions spécialisées comme celles du « Oud et des parfums », du « Livre international » et des « Revêtements ».

Reconnaissance du personnel

La cérémonie s’est clôturée par la remise de distinctions à un groupe d’employés exemplaires, en reconnaissance de leur engagement et de leur contribution au succès du centre.