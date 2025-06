Le Groupe ALPS publie une déclaration conjointe condamnant l’attaque contre un convoi humanitaire des Nations Unies

ABOU DHABI, le 5 juin 2025 (WAM) – Le Groupe ALPS a publié une déclaration conjointe condamnant fermement l’attaque récente ayant visé un convoi humanitaire des Nations Unies. Voici le texte de la déclaration : « Le Groupe ALPS condamne avec la plus grande fermeté l’attaque perpétrée récemment contre un convoi humanitaire des Nations Unies, qui a entraîné la mort de membres du personnel humanitaire et la destruction d’une aide vitale au Sudan. Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles, aux collègues et aux communautés des victimes, décédées alors qu’elles œuvraient pour venir en aide à des populations en détresse. »

« Les attaques visant les civils et les biens de caractère civil, y compris les personnels et équipements humanitaires, constituent de graves violations du droit international humanitaire. »

« Alors que la situation humanitaire au Soudan continue de se détériorer et que les besoins atteignent des niveaux critiques, le Groupe ALPS réitère avec urgence l’importance du respect intégral du droit international humanitaire. Cela inclut les obligations de protéger les civils – y compris les travailleurs humanitaires – et de permettre et de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire à toutes les personnes dans le besoin. »