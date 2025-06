L’arabe, langue vivante dès la petite enfance : nouvelle politique éducative à Abou Dhabi

ABOU DHABI, 9 juin 2025, WAM – Le Département de l’éducation et des connaissances d’Abou Dhabi (ADEK) a annoncé une nouvelle politique éducative visant à intégrer la langue arabe dans toutes les écoles maternelles privées et à charte de l’émirat, de la petite section (Pre-KG) à la grande section (KG2), à compter de l’automne 2025.

Au-delà de l’alphabétisation, cette initiative vise à ancrer les jeunes générations dans leurs racines linguistiques dès les premières années, en établissant une base solide dans leur langue maternelle.

Selon la nouvelle politique du programme d’arabe en maternelle, chaque élève bénéficiera de 240 minutes par semaine d’enseignement structuré de l’arabe, adapté à son âge. Ce volume passera à 300 minutes hebdomadaires à partir de l’année scolaire 2026/2027.

L’objectif est de garantir que tous les enfants – qu’ils soient arabophones ou apprenants débutants – reçoivent un enseignement cohérent et de qualité pendant cette phase critique du développement linguistique, afin de renforcer leur confiance dans la langue arabe, vecteur de culture, d’identité et d’appartenance.

Cette mesure s’inscrit dans un contexte favorable, les recherches confirmant que la petite enfance est la période la plus propice à l’apprentissage des langues. L’arabe, dans ce cadre, n’est pas seulement une matière scolaire, mais une passerelle vers les valeurs, l’héritage et l’identité.

Une enquête récente menée par l’ADEK a révélé que l’arabe reste largement utilisé dans les foyers, mais que de nombreux enfants rencontrent encore des difficultés à s’exprimer avec assurance. Cette politique vise à combler cet écart en favorisant une synergie entre familles et écoles pour faire vivre et prospérer la langue arabe.

L’apprentissage sera ludique et immersif, basé sur le jeu, les contes, les chansons et l’exploration. Deux parcours sont prévus : l’un pour approfondir les compétences linguistiques des enfants arabophones, l’autre destiné aux non-arabophones et nouveaux apprenants, garantissant un accompagnement adapté au niveau de chaque enfant.

Des enseignants spécialement formés, des supports modernes et des activités stimulantes feront de l’arabe une langue que les élèves auront plaisir à pratiquer au quotidien.

« Il ne s’agit pas simplement d’ajouter des cours d’arabe », a déclaré Mariam Al Hallami, directrice exécutive de l’éducation préscolaire à l’ADEK. « Il s’agit d’offrir à chaque enfant à Abou Dhabi le cadeau de la langue, de l’identité et du lien dès le premier jour. Nous voulons que l’arabe soit une langue vivante, naturelle et interactive dans chaque classe et dans chaque foyer. »

Cette nouvelle politique crée un pont entre l’enseignement de l’arabe dans les crèches, mis en œuvre à travers les politiques des institutions d’éducation préscolaire (EEI) de l’ADEK, et le début de l’enseignement obligatoire de l’arabe en cycle 1, conformément aux exigences du ministère de l’Éducation, assurant ainsi une progression linguistique harmonieuse dès le plus jeune âge.

Les parents joueront également un rôle clé dans cette démarche : les écoles leur fourniront des ressources et des mises à jour régulières afin de les impliquer dans l’apprentissage, que ce soit à travers la lecture d’histoires, la pratique de nouveaux mots ou la participation à des événements scolaires sur le thème de la langue arabe.

Ce nouveau programme de langue arabe en maternelle s’inscrit dans la vision globale de l’ADEK : faire de l’arabe non seulement une langue apprise, mais une langue vécue.