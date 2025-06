e& accélère l’évolution de la 5G-Advanced avec un record mondial de 600 Mbps en liaison montante

ABOU DHABI, 9 juin 2025, WAM – La société e& Émirats arabes unis, branche télécom phare du groupe e&, a établi un nouveau record mondial de connectivité en atteignant une vitesse de liaison montante (Uplink) de 600 Mbps sur un réseau 5G en service, marquant une étape majeure dans l’évolution vers la 5G-Advanced.

Cette avancée a été rendue possible grâce à l’agrégation de bandes FR1 (2100 MHz) et de bande C, associée à une technologie Uplink 3Tx (trois antennes d’émission) sur un équipement client commercial (CPE), sur un site 5G opérationnel, conforme aux normes de la Release 17 du 3GPP.

Cette performance historique constitue un jalon stratégique pour la 5G-Advanced, en ouvrant la voie à des applications centrées sur la liaison montante, grâce à des performances inégalées. En maîtrisant l’agrégation des bandes FR1 et les technologies d’émission avancées, e& Émirats arabes unis établit une nouvelle référence mondiale en matière de connectivité 5G.

Abdulrahman Al Humaidan, vice-président des réseaux d’accès fixes chez e& Émirats arabes unis, a déclaré :

« Ce record mondial de 600 Mbps en uplink marque une avancée stratégique qui stimule l’écosystème technologique mondial vers une nouvelle ère d’innovation numérique ultrarapide, portée par la liaison montante. Il ne s’agit pas seulement d’une prouesse technique, mais d’une rampe de lancement vers une redéfinition du monde numérique, consolidant le rôle des Émirats arabes unis en tant que leader mondial de la technologie. »

Cette vitesse inédite ouvre la voie à une connectivité transformatrice, adaptée aux applications gourmandes en transmission de données, tant pour les entreprises que pour les particuliers. Les entreprises pourront, par exemple, exploiter des usines intelligentes et des plateformes logistiques où les données de capteurs sont transmises en temps réel pour alimenter l’automatisation et l’analyse prédictive basées sur l’IA.

La collaboration en cloud sera également renforcée, permettant le téléversement instantané de contenus 3D, de flux de réalité augmentée (AR) ou virtuelle (VR), favorisant ainsi une innovation de pointe.

Les applications à forte composante uplink, telles que l’analyse vidéo en direct pour les villes intelligentes ou la surveillance par drones en temps réel, bénéficieront également de cette avancée, grâce à la transmission immédiate de données critiques pour la prise de décision.

Côté grand public, cette technologie transformera l’expérience numérique : les créateurs de contenu pourront téléverser des vidéos 8K et diffuser en direct sur des plateformes comme YouTube ou TikTok en quelques secondes. Les joueurs profiteront d’une connectivité cloud fluide, et les maisons intelligentes fonctionneront avec une efficacité accrue grâce au transfert instantané d’images HD et de données IoT.

Les applications comme l’organisation d’événements virtuels ou la création de contenus AR par les utilisateurs connaîtront également un essor, rendant chaque interaction plus rapide, immersive et engageante.

Reposant sur la norme 3GPP Release 17, cette prouesse technique exploite des fonctionnalités avancées comme le haut débit mobile amélioré (eMBB) et les communications ultra-fiables à faible latence (URLLC) pour offrir une connectivité de nouvelle génération. En établissant une référence mondiale pour la liaison montante FR1, e& Émirats arabes unis accélère la transition vers des réseaux 5G intelligents, évolutifs et à haute efficacité énergétique.

Cette réalisation, déployée sur un CPE commercial en conditions réelles, démontre la capacité de e& à concrétiser sa vision. En optimisant les bandes 2100 MHz FR1 et la bande C avec la technologie Uplink 3Tx, e& pose les fondations de la 5G de demain, pour un monde hyperconnecté riche en possibilités.

Une fois ces CPE disponibles à grande échelle, e& sera en mesure d’offrir cette solution transformatrice aux consommateurs comme aux entreprises.