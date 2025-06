Borouge et ADNOC L&S concluent un partenariat de 531 millions de dollars pour accélérer les exportations pétrochimiques des Émirats arabes unis

ABOU DHABI, 11 juin 2025, WAM – Borouge Plc et ADNOC Logistics & Services Plc (ADNOC L&S) ont signé un partenariat stratégique de 15 ans destiné à accompagner une augmentation significative de la production et des exportations de produits pétrochimiques depuis les Émirats arabes unis.

Cet accord de services mutuellement bénéfique représente une valeur garantie minimale de 531 millions de dollars (1,950 milliard AED). Il soutient la prochaine phase de croissance accélérée de Borouge, permet des économies opérationnelles sur toute la durée du contrat, avec plus de 50 millions de dollars de gains et d'efficiences attendus dès les cinq premières années, et renforce le réseau logistique de l’entreprise.

L’accord couvre la gestion portuaire, la manutention de conteneurs et les services de navettes maritimes pour le terminal à conteneurs de Borouge, situé dans la zone industrielle d’Al Ruwais à Abou Dhabi.

ADNOC L&S assurera le transport de jusqu’à 70 % de la production annuelle de Borouge, laquelle augmentera sensiblement à la suite de l’achèvement du projet d’extension Borouge 4. L’entreprise mobilisera au minimum deux navires navettes dédiés au transport des produits de Borouge d’Al Ruwais vers les ports en eaux profondes de Jebel Ali (Dubaï) et de Khalifa Port (Abou Dhabi).

Hazeem Sultan Al Suwaidi, PDG de Borouge, a déclaré : « Cet accord prolonge notre collaboration de longue date avec ADNOC L&S, un partenariat essentiel pour répondre à l’évolution des besoins de nos clients sur des marchés à forte croissance.

Il offre à Borouge des avantages considérables : réduction substantielle des coûts opérationnels, optimisation de notre coût logistique variable (LVC), complémentarité avec nos opérations ferroviaires existantes et renforcement de la flexibilité de notre réseau logistique. Avec l’accélération de notre capacité de production, nous consolidons notre capacité à livrer des produits différenciés de manière efficace, en phase avec la demande mondiale croissante. »

D’ici fin 2026, Borouge prévoit d’accroître sa capacité de production de 1,4 million de tonnes par an grâce à son projet majeur Borouge 4, faisant de l’entreprise le plus grand complexe mondial de production de polyoléfines sur un seul site.

Ce partenariat avec ADNOC L&S permettra d’améliorer davantage l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement de Borouge, tout en consolidant l’engagement d’ADNOC L&S à fournir des solutions logistiques intégrées et innovantes, au service du commerce, de la résilience industrielle, et des objectifs de diversification économique et de leadership mondial des Émirats arabes unis.

Le capitaine Abdulkareem Al Masabi, PDG d’ADNOC L&S, a déclaré : « Cet accord global sur le terminal à conteneurs constitue une étape majeure dans notre partenariat avec Borouge. Il concrétise la stratégie d’ADNOC L&S visant à fournir des solutions logistiques complètes, fluides et de bout en bout, qui alimentent la croissance industrielle des Émirats et soutiennent leurs ambitions à l’exportation.

En mobilisant notre expertise étendue dans les domaines maritime et logistique, nous veillons à ce que les produits pétrochimiques de classe mondiale de Borouge atteignent les marchés internationaux de manière compétitive et efficace. »

ADNOC L&S déploie des capacités logistiques intégrées, incluant la gestion des terminaux à conteneurs, les services de navettes maritimes et les solutions logistiques globales, répondant à une demande mondiale croissante.

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie d’expansion internationale d’ADNOC L&S, qui offre désormais des solutions logistiques complètes à une clientèle mondiale diversifiée.