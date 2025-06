Le Département de l’économie et du tourisme de Dubaï organise son premier « City Briefing » de 2025

DUBAÏ, 11 juin 2025, WAM – Le Département de l’économie et du tourisme de Dubaï (DET) a organisé mardi son premier City Briefing de l’année 2025, une plateforme clé d’échange semestriel avec les parties prenantes, réaffirmant l’approche collaborative de l’émirat en matière de développement touristique.

Organisé à la Coca-Cola Arena, l’événement a réuni plus de 1 300 dirigeants et professionnels issus des secteurs de l’hôtellerie, de l’aviation, du commerce de détail et de la restauration, ainsi que des représentants d’entités gouvernementales.

En écho à l’Année de la communauté 2025 des Émirats, axée sur la cohésion sociale, la session a mis en lumière le rôle essentiel des partenaires publics et privés dans la performance continue du tourisme à Dubaï.

Cette édition s’est distinguée par un format plus interactif, permettant aux parties prenantes de contribuer par leurs perspectives et expertises à la stratégie du DET, avec pour objectif de renforcer l’attractivité de Dubaï auprès des voyageurs de loisir et d’affaires.

En présence de Helal Saeed Almarri, directeur général du DET, le City Briefing a présenté un bilan complet de la performance touristique de l’émirat, des campagnes en cours, des événements à venir et des priorités stratégiques pour le second semestre.

Issam Kazim, PDG de la Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (DCTCM), a déclaré : « Après une nouvelle performance record en 2024, les résultats exceptionnels obtenus jusqu’à présent en 2025 témoignent de la résilience du secteur et du soutien indéfectible de nos partenaires. »

Il a ajouté : « En phase avec les objectifs de l’Agenda économique de Dubaï D33, nous continuerons à miser sur le partenariat, l’innovation et la création d’expériences adaptées au futur, consolidant la position de Dubaï comme meilleure ville au monde pour visiter, vivre et travailler. »

De son côté, Ahmed Al Khaja, PDG de Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), a souligné : « Le calendrier dynamique de festivals et d’événements reflète l’ambition et la vision audacieuse de notre ville, et joue un rôle clé dans l’attractivité touristique, tout en soutenant des piliers essentiels tels que le commerce, l’hôtellerie, l’aviation et l’événementiel. »

Entre janvier et avril 2025, Dubaï a accueilli 7,15 millions de visiteurs internationaux avec nuitée, soit une hausse de 7 % par rapport à la même période de l’année précédente. Cette performance s’inscrit dans la continuité des 18,72 millions de visiteurs enregistrés en 2024, représentant la deuxième année consécutive de croissance record pour la ville.

L’événement a également mis en lumière plusieurs initiatives structurantes soulignant la contribution de Dubaï aux enjeux de communauté, d’accessibilité et de durabilité. Parmi celles-ci figure la reconnaissance de Dubaï en tant que première « Destination certifiée Autism Friendly™ » de l’hémisphère Est.

Sous la direction du DET, en partenariat avec l’International Board of Credentialing and Continuing Education Standards (IBCCES), plus de 70 000 personnes ont déjà été formées via le module de sensibilisation à l’autisme et aux troubles sensoriels proposé par le Dubai College of Tourism. En parallèle, plus de 300 hôtels sont engagés dans le processus de certification pour garantir une expérience accessible à tous les visiteurs.

Un autre projet phare présenté lors du City Briefing est le lancement en avril de la plateforme numérique « MyDubai Communities », conçue pour renforcer les liens sociaux et promouvoir les valeurs de tolérance et de coexistence. La plateforme donne accès à plus de 100 communautés d’intérêts, permettant à chacun de trouver sa place dans la diversité du tissu social dubaïote.

Durant la session, le DET a également dévoilé la nouvelle campagne estivale « Dubai. That’s How You Summer », diffusée sur de multiples canaux médiatiques. Racontée à travers les témoignages d’ambassadeurs de tous horizons, la campagne positionne Dubaï comme une destination estivale incontournable.

Une autre campagne mondiale majeure lancée par le DET en 2025 est « Find Your Story », mettant en vedette Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi. Ce film de marque immersif met en scène les aventures uniques à vivre à Dubaï, y compris lors de courts séjours, tout en valorisant les paysages désertiques et l’architecture futuriste de l’émirat.

Le retour très attendu du Dubai Summer Surprises (DSS) a également été annoncé. Ce festival d’été emblématique se tiendra du 27 juin au 31 août 2025, avec un programme riche comprenant promotions commerciales, tirages au sort, spectacles et animations culturelles pour les résidents comme pour les visiteurs de tous âges.

Cette édition du DSS sera structurée autour de trois temps forts : Summer Holiday Offers, The Great Summer Sale, Back to School et aura pour Objectif de stimuler l’engagement des consommateurs et maintenir une dynamique commerciale tout au long de l’été.

Gastronomie et excellence culinaire

La scène gastronomique dubaïote joue un rôle clé dans l’attractivité touristique de l’émirat. Selon le rapport sur l’industrie gastronomique de Dubaï, publié par le DET, environ 1 200 nouvelles licences de restaurants ont été délivrées en 2024.

La quatrième édition du Guide MICHELIN Dubaï, dévoilée le mois dernier, témoigne de la diversité et de l’essor rapide du secteur. L’édition 2025 recense 119 restaurants représentant 35 cuisines, soit une progression de 12,3 % par rapport aux 106 restaurants référencés en 2024. Elle inclut, pour la première fois à Dubaï, deux restaurants trois étoiles MICHELIN : FZN by Björn Frantzén et

Trèsind Studio.

L’édition 2025 comprend également : 3 restaurants deux étoiles, 14 restaurants une étoile, 22 établissements Bib Gourmand, 3 restaurants distingués d’une Étoile Verte MICHELIN, pour leur engagement en matière de durabilité.

L’événement s’est conclu sur un appel fort à la mobilisation des acteurs du secteur afin de maintenir la dynamique positive et poursuivre les partenariats collaboratifs tout au long de l’année 2025.