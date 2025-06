Dubai Customs désignée « Autorité douanière de l’année 2025 » lors des TLME Awards

DUBAÏ, 11 juin 2025, WAM – Dubai Customs a été désigné « Autorité douanière de l’année 2025 » au niveau du Moyen-Orient, dans le cadre des Middle East Transport and Logistics Awards (TLME).

Cette distinction prestigieuse a été attribuée à l’issue d’un vote électronique ayant recueilli l’avis de spécialistes et d’experts des secteurs douanier et logistique à travers la région.

Aujourd’hui, Dubai Customs se positionne comme une référence mondiale en matière d’adoption des technologies de transformation numérique, avec près de 99,7 % des transactions douanières traitées via des plateformes numériques. Ce haut niveau de digitalisation a permis d’accélérer considérablement les procédures, de réduire les délais de dédouanement et de faciliter des échanges commerciaux fluides et transparents, en parfaite adéquation avec la vision de Dubaï en tant que carrefour stratégique du commerce mondial.

Par ailleurs, le Département a développé un système de sécurité avancé, capable de détecter et de prévenir les tentatives de contrebande et les fraudes douanières, contribuant ainsi à la protection de la société et à la préservation de l’économie nationale.

Le Dr Abdulla Busenad, directeur général de Dubai Customs, a souligné que cette réalisation s’inscrit dans un parcours jalonné de nombreuses distinctions pour l’administration. Dubai Customs a récemment remporté le prix de la « Meilleure initiative pionnière » pour son projet de commerce électronique transfrontalier, dans le cadre du programme des services gouvernementaux Hamdan bin Mohammed. Fidèle à sa stratégie, le Département continue de renforcer le rôle de Dubaï comme centre mondial du commerce et de la logistique, contribuant aux objectifs de l’Agenda économique D33 et aux transformations futures du secteur, grâce au développement de services douaniers innovants fondés sur les technologies de pointe et l’intelligence artificielle.

Adel Al Suwaidi, directeur de l’évaluation douanière à Dubai Customs, qui a reçu le prix lors de la cérémonie, a déclaré : « Dubai Customs a réalisé des avancées majeures dans l’automatisation des procédures douanières et la réduction des délais de traitement. Nous avons développé des services parmi les premiers du genre à l’échelle mondiale. Le projet ‘Seamless Inspections’, lancé par le Département, constitue une avancée qualitative majeure en transférant les procédures d’inspection vers un système intégré directement dans les entrepôts des entreprises. Cette innovation a permis de réduire de plus de 50 % le temps consacré aux inspections. »