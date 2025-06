Le secteur immobilier de Charjah enregistre 5,5 milliards d’AED de transactions au mois de mai

CHARJAH, 11 juin 2025, WAM – L’émirat de Charjah a enregistré une solide performance dans le secteur immobilier au cours du mois de mai 2025, avec une valeur totale des transactions atteignant 5,5 milliards AED, réparties sur 8 415 opérations couvrant diverses zones de l’émirat.

La surface totale échangée dans le cadre des ventes a atteint 13,2 millions de pieds carrés, reflétant la vigueur constante et le développement stratégique du marché immobilier de l’émirat.

Le secteur immobilier de Charjah connaît une transformation stratégique, marquant un passage clair d’un modèle de croissance traditionnel à une phase plus avancée, diversifiée et durable. Cette évolution se manifeste par l’élargissement du profil des investisseurs et la diversification des usages immobiliers. Elle est soutenue par une maturité croissante du secteur, impulsée par une vision gouvernementale proactive visant à améliorer l’environnement des affaires et à mettre en œuvre une législation souple et favorable aux investisseurs.

Ces réformes répondent aux besoins dynamiques du marché, en offrant des garanties juridiques solides et un climat de confiance pour les parties prenantes locales et internationales.

Parallèlement, l’expansion urbaine équilibrée et la mise en œuvre de projets de développement ambitieux à travers l’émirat contribuent à reconfigurer le paysage immobilier de manière plus inclusive et variée. Cette dynamique crée de nouvelles opportunités d’investissement, soutenues par des infrastructures modernes et des zones prometteuses suscitant un intérêt croissant.

Les statistiques du mois de mai 2025 confirment l’élan croissant du secteur immobilier de l’émirat de Charjah, avec un total de 8 415 transactions enregistrées à l’échelle de l’émirat. Parmi celles-ci, 1 574 transactions de vente ont été comptabilisées, représentant 18,7 % du total, ce qui traduit une demande croissante pour l’acquisition immobilière.

En parallèle, l’activité hypothécaire est demeurée soutenue, avec 381 transactions enregistrées, soit 4,5 % de l’ensemble des opérations, pour une valeur dépassant 1,1 milliard AED. Ce niveau d’activité de financement illustre la confiance grandissante des investisseurs comme des institutions financières dans la solidité du marché immobilier de Charjah.

Les contrats de vente initiaux se sont élevés à 1 486 transactions, soit 17,7 % de l’activité immobilière globale. Les certificats de propriété ont représenté 3 619 opérations, correspondant à 43 % du total, tandis que 1 355 actes de propriété ont été délivrés au cours du mois, représentant 16,1 % des transactions. Ces chiffres témoignent d’un rythme constant d’enregistrement de la propriété et de transfert foncier, consolidant la réputation de l’émirat pour sa transparence, son intégrité juridique et son environnement immobilier rigoureusement encadré.

Les transactions de vente ont concerné 134 zones distinctes réparties à travers les différentes villes et régions de l’émirat. Les biens échangés couvraient des terrains résidentiels, commerciaux, industriels et agricoles. Concernant la typologie des biens vendus, 877 terrains ont été échangés, aux côtés de 395 unités dans des tours et 302 parcelles bâties.

La zone d’Al-Metraq s’est imposée comme celle ayant enregistré le plus grand nombre de transactions de vente. La ville de Charjah a concentré la majorité des opérations avec 1 426 ventes au total. Al-Metraq arrive en tête avec 354 transactions, suivie de la zone Muwailih Commercial (258), puis Tilal (135) et Rodhat Al Qarat (67).

En termes de valeur des échanges, Muwailih Commercial s’est classée en première position avec 352,2 millions AED de transactions, suivie de Tilal (263,2 millions AED), Al-Sajaa Industrial (140,9 millions AED) et Al-Metraq (114,9 millions AED).

Dans la région centrale de l’émirat, 97 transactions de vente ont été recensées, dont la majorité dans la zone Industrial 1 (17 opérations). En valeur, c’est la zone d’Al-Blida qui a affiché le plus haut volume, avec 13,8 millions AED.

Concernant la ville de Khor Fakkan, 26 ventes ont été enregistrées, dont 5 dans la zone industrielle Al-Harai. C’est toutefois la zone Hay Hayawa 4 qui a atteint la valeur de transaction la plus élevée, avec 3,6 millions AED.

Enfin, dans la ville de Kalba, 24 transactions ont été enregistrées, dominées par Al-Tarif 5 (7 opérations), tandis que la zone Al Soor 1 a atteint la valeur de transaction la plus importante, avec 3,5 millions AED.