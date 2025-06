De Nice à Abou Dhabi : un forum mondial renforce la dynamique en faveur de l’action pour les océans au-delà de l’UNOC3

NICE – FRANCE, 11 juin 2025, WAM – En marge de la troisième Conférence des Nations Unies sur les océans (UNOC3), un forum de haut niveau intitulé « La Marche des océans : de Nice à Abou Dhabi » a constitué un moment charnière, réunissant des dirigeants mondiaux et régionaux pour tracer une feuille de route ambitieuse et coordonnée en faveur de la santé des milieux marins et côtiers et de leur durabilité.

Organisé au sein de La Baleine, au Palais des Expositions de Nice, le forum a été convoqué en partenariat stratégique entre l’Agence de l’environnement – Abou Dhabi (EAD) et la République française, avec le soutien de MENA Oceans, une initiative de Goumbook. L’événement a été marqué par l’annonce officielle du Manifeste de Nice – Abou Dhabi, qui établit un pont entre les résultats de l’UNOC3 et les prochains sommets internationaux, en particulier le Congrès mondial de la nature de l’UICN (Abou Dhabi, octobre 2025) et la Conférence des Nations Unies sur l’eau (Émirats arabes unis, décembre 2026).

À cette occasion, Richard Brisius, président de The Ocean Race, a remis le « bâton de la nature » à la Dre Shaikha Salem Al Dhaheri, secrétaire générale de l’Agence de l’environnement – Abou Dhabi. Ce symbole incarne l’initiative conjointe Relay4Nature, lancée par Peter Thomson et The Ocean Race, qui vise à porter la voix des océans lors des événements mondiaux où se décident les grandes orientations environnementales.

Cet événement a souligné l’urgence de maintenir l’élan de l’action en faveur des océans au-delà de l’UNOC3, en alignant les priorités internationales pour renforcer la santé des écosystèmes, encourager une économie bleue régénératrice et accroître les synergies entre les agendas environnementaux mondiaux.

Dans son allocution, la Dre Shaikha Salem Al Dhaheri, vice-présidente mondiale pour l’ODD 14, a rappelé l’engagement des Émirats arabes unis en faveur de la coopération internationale : « Alors que nous nous réunissons à Nice et que nous nous préparons à accueillir les prochains rendez-vous à Abou Dhabi, il est clair que notre avenir commun dépend d’une action collective pour nos océans. Les Émirats sont fiers de soutenir cette dynamique à travers des partenariats internationaux qui alignent les priorités côtières et marines. En bâtissant des ponts entre les régions et en renforçant les politiques fondées sur la science, nous posons les fondations d’un impact durable, où la santé des océans devient un pilier central de la résilience climatique mondiale et du développement durable. »

Pour sa part, Barbara Pompili, ambassadrice de France pour l’environnement, a déclaré : « Depuis “One Ocean Summit de 2022”, et en tant que co-hôte de cette troisième Conférence des Nations Unies sur les océans, la France réaffirme son engagement en faveur de la protection de l’océan, régulateur majeur du climat et réservoir de biodiversité inestimable. L’UICN est un partenaire de longue date dans cette mission. À travers ce Manifeste de Nice – Abou Dhabi, nous réaffirmons ensemble notre ambition partagée de préserver l’océan. »

La Dre Grethel Aguilar, directrice générale de l’UICN, a ajouté : « À l’issue de l’UNOC3, nous sommes responsables des engagements pris à Nice. Le relais des océans a confirmé que l’agenda océanique est continu, et qu’il doit être porté par une action crédible, scientifique et collaborative. Avec seulement cinq années restantes pour atteindre l’objectif 30x30, des partenariats comme celui qui sous-tend ce Manifeste sont essentiels pour maintenir un haut niveau d’ambition et intensifier les actions de protection. »

De son côté, Tatiana Antonelli Abella, fondatrice et directrice de Goumbook et présidente de l’initiative MENA Oceans, a souligné :

« En prolongeant les résultats de l’UNOC3 ici à Nice, le relais des océans a jeté les bases d’un programme ambitieux et axé sur des résultats concrets, à l’intersection entre science, politiques publiques et réalités du terrain. En nous tournant vers Abou Dhabi et les étapes à venir, il est essentiel de bâtir des chemins de collaboration qui traduisent notre ambition commune en progrès mesurables pour la santé des océans et la résilience des littoraux. »

À la suite des discours de la Dre Al Dhaheri et de la ministre Pompili, une table ronde s’est tenue sur les opportunités de transformation et de coopération internationale, visant à changer le cap de la conservation marine, alors que le monde est à mi-parcours de la Décennie des sciences océaniques des Nations Unies pour le développement durable (2021–2030).

Principaux résultats du forum :

Aligner les priorités océaniques et hydriques sur les grands jalons internationaux et les politiques environnementales globales et régionales.

Mobiliser les acteurs étatiques et non étatiques pour accélérer collectivement la mise en œuvre de l’Objectif de développement durable 14 (ODD14).

Faire progresser les initiatives, renforcer les partenariats et promouvoir des solutions concrètes et durables pour la santé des océans et la résilience des zones côtières.

Alors que se dessine la trajectoire vers Abou Dhabi et au-delà, la dynamique portée par la Marche des océans et les engagements du Manifeste de Nice – Abou Dhabi posent les fondations de cadres d’action tournés vers l’avenir, en vue d’une transformation durable des systèmes marins et côtiers à l’échelle mondiale.