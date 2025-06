Le Nasdaq Dubaï inscrit trois émissions d’obligations vertes de l’ICBC d’une valeur de 1,72 milliard USD

DUBAÏ, 12 juin 2025 (WAM) – Le Nasdaq Dubaï a annoncé aujourd’hui l’inscription de trois émissions d’obligations vertes d’un montant cumulé de 1,72 milliard de dollars américains, émises par la Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC), dans le cadre de son programme mondial d’obligations à moyen terme de 20 milliards de dollars.

Ces obligations ont été émises par les succursales de la banque à Dubaï (située dans le Centre financier international de Dubaï), à Hong Kong et à Singapour. L’émission comprend des obligations à taux variable d’un montant d’un milliard de dollars émises par la succursale de Hong Kong, arrivant à échéance en 2028 ; des obligations de 300 millions de dollars avec un taux d’intérêt de 4,125 %, émises par la succursale de Singapour, également arrivant à échéance en 2028 ; et des obligations libellées en yuan chinois (RMB) d’une valeur de 3 milliards de yuans (environ 420 millions USD), émises par la succursale de Dubaï, avec un taux de 2 %, échéant en 2028.

Ces émissions consolident la position de l’ICBC comme l’un des principaux émetteurs chinois, tout en réaffirmant son statut de plus grand émetteur d’obligations libellées en yuan sur le Nasdaq Dubaï.

À l’occasion de cette inscription, Son Excellence Zhang Yiming, ambassadeur de la République populaire de Chine aux Émirats arabes unis, a sonné la cloche d’ouverture des marchés au Nasdaq Dubaï, aux côtés de Hamed Ali, PDG de Nasdaq Dubaï et de la Bourse de Dubaï, et de Liu Hua, directeur général de la succursale de l’ICBC au Centre financier international de Dubaï.

Liu Hua a souligné que ce succès témoigne de la confiance de la banque dans le marché des capitaux des Émirats arabes unis et de son engagement en faveur du financement durable. En tant qu'acteur majeur du financement vert, la banque contribue activement à la durabilité environnementale à travers une gamme de produits verts, en particulier dans le cadre de l’initiative « La Ceinture et la Route ».

Il a ajouté que la valeur cumulative des obligations émises par la banque aux Émirats s’élève désormais à 5,6 milliards de dollars américains, soulignant la volonté de l’ICBC d’ancrer sa stratégie dans le soutien aux efforts mondiaux de développement durable et conforme aux normes environnementales internationales.

De son côté, Hamed Ali a salué cette nouvelle inscription d’obligations vertes multidevises comme une étape significative renforçant le partenariat stratégique entre l’ICBC et les marchés financiers de Dubaï, affirmant que cette opération reflète l’attractivité croissante de l’émirat auprès des émetteurs internationaux et confirme sa position en tant que centre mondial de référence pour le financement durable.

Avec cette inscription, le montant total des instruments de dette cotés sur le Nasdaq Dubaï atteint 136 milliards de dollars américains, dont 40 milliards en obligations conventionnelles et 17 milliards en obligations vertes. Le portefeuille des émissions liées aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dépasse désormais 29 milliards de dollars, consolidant ainsi le rôle de leadership de la place financière de Dubaï dans la promotion du financement durable à l’échelle régionale et internationale.

Le Nasdaq Dubaï continue de renforcer sa position comme plateforme mondiale de premier plan pour l’inscription d’instruments à revenu fixe et en tant que pilier majeur de l’investissement durable.