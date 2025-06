Pékin inaugure le premier magasin 4S au monde dédié aux robots à intelligence artificielle incarnée

PÉKIN, 12 juin 2025 (WAM) – La capitale chinoise s'apprête à inaugurer le tout premier « magasin 4S » au monde dédié aux robots dotés d’intelligence artificielle incarnée, marquant une avancée majeure dans les efforts de commercialisation de la robotique avancée en Chine.

L’annonce a été faite mercredi lors d’une conférence de presse, précisant que l’installation ouvrira ses portes dans un parc industriel spécialisé dans la robotique à Yizhuang, au sud de Pékin, à l’occasion de la Conférence mondiale sur les robots, prévue du 8 au 12 août 2025.

Selon un rapport de China Central Television (CCTV), ce concept s’inspire du modèle automobile traditionnel dit « 4S », intégrant les volets « vente, service, pièces détachées et enquêtes ». Le magasin robotique proposera ainsi des services liés à la vente, à la maintenance, à l’approvisionnement en pièces détachées ainsi qu’à l’information sur les produits.

Le magasin comprendra également une zone de démonstrations immersives, permettant aux visiteurs d’expérimenter les capacités des robots dans des scénarios simulés proches de la réalité.

Par ailleurs, l’établissement disposera d’un réseau national de distribution de pièces détachées à réponse rapide, ainsi que d’une équipe technique spécialisée dans l’assemblage, la réparation et l’entretien des robots.

L’enthousiasme du secteur se fait déjà ressentir. Plus de 100 entreprises de la chaîne d’approvisionnement en robotique ont manifesté leur intention de s’implanter sur le site, dont 30 sociétés spécialisées dans les robots humanoïdes.

Dix entreprises de premier plan dans le domaine de l’intelligence artificielle incarnée, dont le Centre d’innovation pour les robots humanoïdes de Pékin, UBTECH et Galaxea, ont signé des accords de coopération avec le magasin 4S et devraient figurer parmi les premiers partenaires à y établir leur présence.

Liang Liang, directeur adjoint du comité administratif de Yizhuang, a déclaré que la création du premier magasin 4S au monde pour les robots à intelligence artificielle incarnée constitue une étape clé dans la construction d’un écosystème dynamique de l’industrie robotique à Yizhuang, ouvrant la voie au développement accéléré des entreprises du secteur et renforçant l’influence mondiale de la région en tant que pôle robotique d’envergure.

Yizhuang accueille plus de 300 entreprises actives dans la robotique et la fabrication intelligente, ce qui en fait un cluster stratégique dans le secteur robotique de Pékin. La zone abrite également le site permanent de la Conférence mondiale sur les robots et son industrie robotique pèse plus de 10 milliards de yuans (environ 1,39 milliard de dollars), représentant ainsi la moitié de l’ensemble du secteur à Pékin.

Plus tôt cette année, Yizhuang s’est déjà illustrée en accueillant le tout premier semi-marathon au monde pour robots humanoïdes. L’événement a rassemblé 20 équipes issues d’universités, d’instituts de recherche et d’entreprises technologiques, qui ont couru aux côtés d’athlètes humains sur une distance de 21,0975 kilomètres.

Le robot « Tiangong Ultra », développé par le Centre d’innovation pour les robots humanoïdes de Pékin, a remporté l’épreuve avec un temps de deux heures, quarante minutes et quarante-deux secondes.

Liang a souligné que Yizhuang est en passe de devenir un berceau de l’industrie robotique de demain et un carrefour stratégique connecté aux marchés mondiaux.