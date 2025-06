Etihad Airways transporte 8,4 millions de passagers au cours des cinq premiers mois de 2025

ABOU DHABI, 12 juin 2025 (WAM) – La compagnie nationale des Émirats arabes unis, Etihad Airways, a publié ses dernières statistiques de trafic pour le mois de mai 2025, mettant en évidence une expansion continue et une forte demande de la clientèle.

En mai, la compagnie aérienne a transporté 1,7 million de passagers, enregistrant une augmentation de 19 % par rapport à la même période l’année précédente. Cette croissance soutenue témoigne de l’expansion stratégique d’Etihad et de son positionnement solide sur le marché. Le coefficient d’occupation des sièges a atteint 87 %, contre 84 % en mai 2024, soulignant la capacité de la compagnie à optimiser l’offre tout en maintenant une forte demande.

La flotte opérationnelle d’Etihad atteint désormais 100 avions, soutenant l’élargissement de son réseau et les améliorations de ses services. Au cours des cinq premiers mois de 2025, 8,4 millions de voyageurs ont emprunté les vols d’Etihad, soit une hausse de 17 % par rapport à la même période en 2024, avec un taux moyen de remplissage de 87 %.

Antonoaldo Neves, PDG d’Etihad Airways, a déclaré : « Nous avons observé une progression encourageante de notre dynamique, avec une hausse de 19 % du nombre de passagers en mai en glissement annuel, consolidant notre position de compagnie aérienne à la croissance la plus rapide au Moyen-Orient. Nos résultats depuis le début de l’année montrent que plus de 8 millions de clients ont voyagé avec nous en 2025, et notre chiffre cumulé sur douze mois avoisine désormais les 20 millions, preuve de la confiance accordée aux services d’Etihad. »

« Nous avons franchi une étape importante en mai, avec notre flotte atteignant 100 appareils. Alors que nous continuons d’élargir notre réseau de destinations et de renforcer notre flotte dans les mois à venir, notre priorité demeure d’offrir une expérience client fluide et exceptionnelle », a-t-il ajouté.