Le Moyen-Orient et l’Afrique enregistrent les meilleures performances mondiales en matière de gestion des bagages en 2024, selon un rapport de SITA

GENÈVE, le 12 juin 2025 (WAM) – Un rapport mondial publié récemment par la société « SITA » a révélé que la région du Moyen-Orient et de l’Afrique a enregistré la meilleure performance mondiale dans le secteur du transport aérien pour l’année 2024, en atteignant le taux le plus bas jamais observé en matière de mauvaise gestion des bagages.

Selon le « Rapport 2025 sur l’analyse des technologies de l’information dans la gestion des bagages », le taux de mauvaise gestion des bagages dans la région s’est établi à 6,02 bagages pour 1 000 passagers, confirmant ainsi la position de leader mondial de la région dans ce domaine.

À l’échelle mondiale, le rapport indique une amélioration notable, avec une baisse du taux global de mauvaise gestion à 6,3 bagages pour 1 000 passagers, contre 6,9 l’année précédente, malgré une croissance de 8,2 % du trafic mondial de passagers en 2024. Ce chiffre représente une diminution historique de 67 % par rapport à 2007, avec un total de 33,4 millions de bagages mal traités dans le monde.

Malgré cette amélioration, les incidents de mauvaise gestion ont coûté au secteur aérien environ 5 milliards de dollars américains en 2024, soulignant l’importance cruciale de poursuivre les investissements dans les systèmes automatisés et instantanés de gestion des bagages. Le rapport met également en avant la capacité élevée du secteur à résoudre rapidement les problèmes, 66 % des incidents (22,2 millions de cas) ayant été résolus en moins de 48 heures, grâce à l’outil « WorldTracer », et 25 % d’entre eux en moins de 12 heures.

David Lavorel, Directeur général de SITA, a attribué cette transformation aux investissements dans la technologie, déclarant : « Nous avons observé une évolution radicale avec l’adoption généralisée de l’automatisation et des technologies de suivi en temps réel. Les solutions telles que l’analyse assistée par intelligence artificielle et les services en libre-service ne sont plus expérimentales, mais bien des normes sectorielles qui améliorent considérablement la précision dans la gestion croissante des volumes de bagages. »

Cette orientation technologique a eu un impact direct sur l’expérience des passagers. En 2024, 42 % d’entre eux ont eu accès à des mises à jour instantanées sur l’état de leurs bagages. Près de la moitié des passagers ont déclaré que le suivi des bagages via téléphone mobile renforcerait leur confiance, tandis que 38 % ont souligné l’importance des étiquettes d’identification numériques.

Nicole Hogg, Directrice de la gestion des bagages chez SITA, a confirmé que l’avenir de la gestion des bagages est en pleine mutation, grâce aux solutions d’automatisation, à la vision par ordinateur et aux outils portables, avec pour objectif de garantir aux voyageurs des expériences fiables et confortables.