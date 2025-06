La Chambre de commerce de Dubaï sensibilise les conseils d’affaires aux avantages des accords de partenariat économique global

DUBAÏ, 12 juin 2025 (WAM) – La Chambre de commerce de Dubaï, l’une des trois entités opérant sous l’égide des Chambres de Dubaï, a organisé, en collaboration avec le Ministère de l’Économie, un atelier de travail visant à familiariser les conseils d’affaires affiliés à la Chambre avec les dispositions et les avantages des accords de partenariat économique global conclus par les Émirats arabes unis.

Selon un communiqué publié ce jour, l’atelier, qui a réuni les présidents et membres des conseils d’affaires, a mis en lumière le rôle essentiel de ces accords dans la création d’opportunités commerciales et d’investissement prometteuses pour le secteur privé local, l’élargissement des échanges de biens et de services, ainsi que l’augmentation des capacités d’exportation et de réexportation.

L’atelier a également abordé les différentes manières par lesquelles les secteurs économiques peuvent tirer profit de ces accords, en soutenant le développement des activités commerciales des entreprises.

Les participants ont pu prendre connaissance des clauses de ces accords, et de leur rôle dans le renforcement du statut des Émirats arabes unis en tant que porte d’entrée stratégique pour les flux commerciaux et les services logistiques. Ont également été présentés les nombreux avantages de ces accords, tels que l’élargissement de l’accès aux marchés mondiaux, la réduction ou la suppression des droits de douane, la simplification des procédures douanières, ainsi que l’instauration de règles claires et transparentes, favorisant une concurrence fondée sur le commerce équitable.

Maha Al Gargawi, vice-présidente du secteur de soutien aux intérêts des milieux d'affaires au sein des Chambres de Dubaï, a souligné l’engagement de la Chambre à soutenir et à renforcer les capacités des membres des conseils d’affaires afin qu’ils puissent bénéficier des opportunités d’investissement disponibles, contribuant ainsi à la croissance et à l’expansion du secteur privé, tant au niveau local qu’international.

Elle a précisé que cet atelier s’inscrit dans le cadre des efforts continus visant à sensibiliser les milieux d'affaires à l’importance stratégique des accords de partenariat économique global, qui représentent un levier essentiel pour accroître la compétitivité de l’économie nationale et dynamiser les échanges commerciaux et les investissements transfrontaliers.