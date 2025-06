Le Groupe AD Ports et ASRY signent trois protocoles d’accord pour collaborer sur des projets stratégiques maritimes et portuaires

ABOU DHABI, 12 juin 2025 (WAM) – Le Groupe AD Ports a signé trois protocoles d’accord (HoTs) avec la société Arab Shipbuilding and Repair Yard Company (ASRY), en vue de fournir des services maritimes à Bahreïn et de collaborer sur des projets stratégiques dans les domaines maritime et portuaire.

La signature a eu lieu en présence de Son Altesse le Cheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, représentant de Sa Majesté pour les affaires humanitaires et la jeunesse au Royaume de Bahreïn, et président de Bapco Energies.

Ces nouveaux accords font suite à la création réussie d’ASRY Marine, une coentreprise entre Noatum Maritime – entité du cluster Maritime et Shipping du Groupe AD Ports – et ASRY, visant à fournir des services maritimes intégrés à Bahreïn.

Le premier protocole d’accord concerne une coentreprise dédiée à la gestion des installations de radoub et des chantiers navals. Celle-ci ambitionne de tirer parti des capacités et infrastructures respectives des deux parties dans ce secteur, afin de renforcer les activités de radoub et de construction navale au sein du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et d’explorer des opportunités dans d’autres régions.

Par ailleurs, les deux partenaires ont signé un deuxième protocole d’accord avec une tierce partie, JM Baxi, entreprise indienne spécialisée dans les services maritimes, les ports, la logistique et les technologies. Cet accord vise à créer des installations de recyclage écologique des navires, promouvant ainsi l’économie circulaire à travers la réutilisation des pièces et la réduction des déchets, ce qui permet également de diminuer les émissions de carbone. Le recyclage vert dans le secteur maritime implique le démantèlement responsable des navires, dans le respect de l’environnement, contribuant à la conservation des ressources et à la réduction de la pollution. JM Baxi s’engage activement en faveur de ces pratiques durables et soutient l’application de la Convention de Hong Kong (HKC), norme mondiale pour le recyclage responsable des navires.

Le troisième protocole d’accord porte sur l’exploration d’opportunités d’investissement conjoint dans les ports et terminaux. À travers un cadre de collaboration et la mise en place d’un groupe de travail, les deux parties mobiliseront leur expertise conjointe afin d’identifier les axes de développement potentiel.

Le capitaine Mohamed Juma Al Shamisi, directeur général et PDG du Groupe AD Ports, a déclaré : « Après la création réussie de notre coentreprise avec ASRY, nous nous réjouissons de renforcer notre collaboration dans le domaine maritime. Nos relations de travail sont déjà solides, et ces accords ouvrent la voie à la création de valeur et à la croissance dans l’ensemble de nos opérations. L’exploration de solutions pour développer des installations de recyclage écologique des navires est également une priorité pour nous, afin d’assurer la fin de vie des navires de manière sûre et respectueuse de l’environnement. »

Pour sa part, le Dr Ahmed Al Abri, PDG d’ASRY, a affirmé : « Nous sommes fiers de renforcer notre partenariat stratégique avec le Groupe AD Ports à travers ces nouveaux accords. En alliant notre expertise commune et nos infrastructures de pointe, et en phase avec les évolutions mondiales du secteur maritime, nous aspirons à développer nos capacités en matière de radoub et de construction navale dans le CCG et au-delà. Nous sommes également enthousiastes à l’idée de contribuer à la mise en place de capacités de recyclage vert et de nous engager dans un domaine stratégique de la gestion portuaire. Ces initiatives traduisent notre engagement constant envers l’innovation, l’excellence opérationnelle et la croissance du secteur maritime. »

Ces nouveaux axes de coopération renforcent les capacités maritimes des deux entités et élargissent leur portée, tandis que l’accent mis sur le recyclage vert des navires témoigne d’un engagement partagé en faveur de la durabilité, de la responsabilité environnementale et de l’innovation dans l’industrie.