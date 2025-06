Hamdan bin Zayed préside la réunion du conseil d’administration du Croissant-Rouge des Émirats

ABOU DHABI, 12 juin 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, représentant du Souverain dans la région d’Al Dhafra et président du Croissant-Rouge des Émirats (CRE), a présidé la réunion du conseil d’administration du CRE, au cours de laquelle il a souligné que les initiatives de l’organisation, menées dans le cadre de l’« Année de la communauté » aux Émirats arabes unis, reflètent la vision de la direction visant à promouvoir les valeurs de compassion, de solidarité et de cohésion sociale.

Lors de la réunion, Son Altesse a salué le rôle de premier plan du Croissant-Rouge des Émirats dans le soutien aux personnes confrontées à des crises humanitaires à travers le monde, consolidant ainsi la position de leader des Émirats arabes unis dans le domaine de l’action humanitaire.

Cheikh Hamdan a également exprimé sa reconnaissance aux donateurs et bienfaiteurs pour leur appui constant aux réalisations du CRE, et a félicité les bénévoles et les employés de l’organisation pour leur engagement indéfectible en faveur de l’action communautaire à travers des initiatives humanitaires d’envergure.