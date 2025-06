Bitcoin.com rejoint le Centre Crypto de DMCC

DUBAÏ, 16 juin 2025 (WAM) – DMCC, le principal quartier d’affaires international qui stimule le commerce mondial depuis Dubaï, a annoncé que Bitcoin.com, leader mondial dans le domaine de l’information, de la formation sur les cryptomonnaies et des solutions d’auto-conservation, a rejoint le Centre Crypto de DMCC.

En ouvrant son premier bureau dans la région MENA à Dubaï, Bitcoin.com renforce la position de DMCC en tant que pôle mondial de l’innovation en matière de Web3 et de technologies blockchain.

Situé dans la Uptown Tower, le Centre Crypto de DMCC accueille désormais plus de 650 entreprises opérant à tous les niveaux de la chaîne de valeur des actifs numériques et de la blockchain, incluant des fournisseurs d’infrastructure blockchain, des plateformes de tokenisation, des acteurs du métavers et des projets majeurs de finance décentralisée (DeFi).

Grâce à une offre complète de services aux entreprises, de programmes de mentorat, d’accès au financement, d’accélérateurs ciblés et de partenariats exclusifs avec des leaders mondiaux du Web3, le Centre Crypto est devenu la plus grande concentration d’entreprises crypto dans la région.

Bitcoin.com a introduit des millions d’utilisateurs dans l’univers des actifs numériques à travers sa plateforme éducative accessible et son site d’actualités à portée mondiale. Son expansion stratégique dans la région via le Centre Crypto lui permettra de tirer parti de l’économie numérique florissante de l’émirat, tout en mettant à profit son expertise internationale pour accélérer la croissance de l’écosystème crypto régional.

Belal Jassoma, directeur des écosystèmes chez DMCC, a déclaré : « Le Centre Crypto de DMCC a été conçu pour réunir les esprits les plus brillants et les entreprises blockchain les plus ambitieuses afin de bâtir l’économie numérique du futur, ici même à Dubaï. La décision de Bitcoin.com d’établir son siège régional au sein de notre communauté témoigne de l’attractivité mondiale du Centre et de l’ampleur des opportunités que représente aujourd’hui Dubaï. Grâce à notre engagement continu en faveur de l’innovation, de la collaboration et de l’ouverture sur de nouveaux marchés, DMCC demeure le partenaire privilégié des entreprises Web3 souhaitant prospérer. »

De son côté, Corbin Fraser, PDG de Bitcoin.com, a ajouté : « Les Émirats arabes unis montrent l’exemple en matière de solutions crypto innovantes. Avec une réglementation claire et évolutive, un processus de délivrance de licences accéléré et une véritable volonté d’innovation, Dubaï a su créer l’un des environnements les plus accueillants au monde pour les entreprises Web3. DMCC se distingue particulièrement par la qualité de ses infrastructures et la richesse de son écosystème crypto. Nous sommes fiers d’établir notre premier bureau MENA à Dubaï et impatients de développer des partenariats solides dans la région à partir de notre nouveau siège au sein de DMCC. »