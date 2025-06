Le Centre de sécurité électronique de Dubaï ouvre les inscriptions pour le programme « Leaders du cyberespace 2025 »

DUBAÏ, 16 juin 2025 (WAM) – Le Centre de sécurité électronique de Dubaï (DESC) a annoncé l’ouverture des inscriptions pour la nouvelle édition de son programme estival « Leaders du cyberespace », destiné aux élèves âgés de 13 à 18 ans. Ce programme se tiendra à l’Université de Dubaï du 30 juin au 10 juillet, tous les jours de 9h à 13h, dans un environnement pédagogique interactif visant à développer les compétences numériques des jeunes et à renforcer leur sensibilisation aux enjeux de la cybersécurité.

Organisé en collaboration avec le Dubai Cyber Innovation Park (DCIPark), l’Université de Dubaï, EMT et Tech Firm, ce programme reflète l’engagement continu du Centre à promouvoir une culture de la cybersécurité, à doter les jeunes des outils nécessaires pour protéger les écosystèmes numériques et à contribuer à l’édification d’une société numérique sûre et durable.

Yousuf Hamad Al Shaibani, directeur général du Centre de sécurité électronique de Dubaï, a déclaré : « Le lancement du programme “Leaders du cyberespace” s’inscrit dans une initiative intégrée visant à préparer une génération consciente et compétente sur le plan numérique. Cela soutient la vision du Centre, qui est d’ancrer la culture de la cybersécurité dans la société et de permettre aux jeunes talents nationaux de prendre la tête de la protection du cyberespace de Dubaï dans les années à venir. Offrir à la jeunesse une expertise numérique spécialisée est une pierre angulaire du renforcement de la compétitivité mondiale de Dubaï et de sa transition vers un avenir numérique sécurisé et innovant. »

Le programme comprendra une série de conférences spécialisées et d’ateliers pratiques, adoptant une approche interactive alliant théorie et mise en application concrète, afin de transmettre les fondamentaux de la cybersécurité de manière simple et stimulante.

Au cours de la première semaine, les participants assisteront à des séances introductives sur les bases de la cybersécurité, prendront part à des ateliers sur la création de mots de passe sécurisés et les bonnes pratiques numériques, et participeront à des défis interactifs visant à tester leurs connaissances tout en favorisant l’esprit de compétition.

Des sessions avancées aborderont les technologies antivirus, la sécurisation des réseaux Wi-Fi, ainsi que des ateliers pratiques sur l’installation de systèmes de sécurité domestique, l’identification des menaces cybernétiques modernes les plus courantes et les méthodes de prévention efficaces.

Pour encourager la pensée critique et l’innovation, le programme proposera également des sessions consacrées à la cybersécurité au niveau matériel. Ces modules incluront des activités d’analyse permettant aux élèves de concevoir des solutions numériques sécurisées inspirées des technologies de pointe à l’échelle mondiale.

Cette expérience éducative riche sera enrichie par un éventail d’activités ludiques et interactives, telles que des jeux de décryptage, des mots croisés sur le thème de la cybersécurité et des séances de sensibilisation ludiques, conçues pour ancrer durablement les connaissances en cybersécurité dans l’esprit des élèves.