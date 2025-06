Les Émirats arabes unis accueillent la 20ᵉ Réunion ministérielle intergouvernementale Asie/Océanie sur la lutte contre le dopage dans le sport

DUBAÏ, 16 juin 2025 (WAM) – L’Agence nationale antidopage (NADA), en coopération avec le ministère du Sport, accueillera demain et après-demain à Dubaï la 20ᵉ Réunion ministérielle intergouvernementale Asie/Océanie sur la lutte contre le dopage dans le sport, placée sous le patronage de l’Agence mondiale antidopage (AMA).

Cette réunion devrait réunir une large participation de hauts responsables gouvernementaux, de représentants de l’Agence mondiale antidopage ainsi que de délégués d’organisations sportives et antidopage issus de l’ensemble de l’Asie et de l’Océanie.

L’objectif de cette rencontre est de renforcer la coopération régionale, de partager les expériences et d’échanger les meilleures pratiques en matière de préservation de l’intégrité du sport.

L’organisation par les Émirats arabes unis de cet événement régional majeur témoigne de leur rôle de premier plan et de leur engagement constant dans la lutte contre le dopage, tant à l’échelle nationale qu’internationale. Le pays avait déjà accueilli la 17ᵉ édition de cette réunion en 2022, avec la participation de 36 pays et 14 ministres. La 19ᵉ édition s’était tenue plus récemment en Ouzbékistan, avec des représentants de 38 pays et d’organisations sportives.