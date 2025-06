« Jumeirah » relâche 72 tortues marines dans leur habitat naturel à Dubaï

DUBAÏ, 16 juin 2025 (WAM) – À l’occasion de la Journée mondiale des tortues marines, célébrée chaque année le 16 juin, « Jumeirah » – membre de Dubai Holding – a relâché aujourd’hui 72 tortues marines, dont des tortues imbriquées et des tortues vertes, dans leur habitat naturel après leur réhabilitation. L’événement s’est tenu en présence de responsables, de spécialistes et de partenaires, marquant une nouvelle réussite du Projet de réhabilitation des tortues de Dubaï, qui a permis de remettre plus de 2 300 tortues à la mer depuis son lancement en 2004.

Le projet a enregistré cette année une avancée notable dans la préservation de la vie marine, avec le sauvetage d’une jeune tortue caouanne – une espèce jusqu’ici inconnue pour la nidification dans le Golfe arabique. Cette découverte représente un fait scientifique majeur dans la région, aucune observation de nidification de cette espèce n’ayant jamais été documentée dans le Golfe jusqu’à présent.

Selon les experts de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et des organisations régionales, cette tortue – à la différence des autres relâchées – demeure encore en observation en vue de son retour à la vie sauvage dans les mois à venir. Son sauvetage s’inscrit dans la continuité d’un autre accomplissement enregistré en 2024, avec la découverte d’un nid de tortue verte à Abou Dhabi pour la première fois, soulignant l’importance croissante de la région dans les efforts mondiaux de protection du milieu marin.

Barbara Lang-Lenton, directrice de l’aquarium de Jumeirah Burj Al Arab et responsable du Projet de réhabilitation des tortues de Dubaï, a déclaré : « Les tortues marines nécessitent des soins spécialisés et une observation rigoureuse, en raison de la complexité de leur anatomie et de leur comportement atypique. Il est donc essentiel d’intensifier les recherches pour mieux comprendre leurs schémas migratoires et leur comportement durant les périodes de nidification. Chaque découverte renforce notre connaissance de leur cycle de vie et nous permet de définir des mécanismes de protection efficaces dans le Golfe, contribuant à orienter les efforts environnementaux vers des résultats concrets. »

Dans le cadre des célébrations, « Jumeirah » a également organisé une série d’activités mettant en valeur ses initiatives en matière de préservation de la biodiversité marine. Le « Jumeirah at Saadiyat Island Resort », en collaboration avec l’Agence de l’environnement d’Abou Dhabi, a notamment accueilli une opération de relâcher 135 tortues sur la plage du complexe.

À l’international, les hôtes du « Jumeirah Bali » en Indonésie ont assisté au relâchement de jeunes tortues nouvellement écloses dans leur environnement naturel. L’initiative, organisée en partenariat avec l’Office du tourisme écologique de Bali, comprenait un programme éducatif interactif axé sur la protection des tortues marines et de la biodiversité océanique, visant à sensibiliser à la conservation des océans et à promouvoir un tourisme responsable.

En parallèle de ses efforts pour la réhabilitation des tortues, « Jumeirah » poursuit l’élargissement de ses initiatives de protection marine, notamment à travers des projets de restauration des récifs coralliens intégrés à sa stratégie de durabilité.

La nouvelle pépinière corallienne du lagon des tortues, située à l’hôtel Jumeirah Al Naseem, est désormais ouverte aux visiteurs et fait partie intégrante des activités éducatives quotidiennes proposées.

Ces efforts conjoints traduisent l’engagement fort de « Jumeirah » en faveur du développement durable, dans le respect des principes de gouvernance environnementale et sociale responsable. L’enseigne poursuit son action à travers des initiatives concrètes telles que le relâché des tortues, la plantation de coraux et la sensibilisation des visiteurs à la protection de l’environnement marin, en vue de préserver les écosystèmes côtiers entourant ses établissements et de renforcer la conscience collective quant à l’importance de la biodiversité océanique.