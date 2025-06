Abdallah bin Zayed et le Premier ministre libanais discutent des développements régionaux par téléphone

ABOU DHABI, 16 juin 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, s’est entretenu par téléphone ce dimanche avec le Dr Nawaf Salam, Premier ministre de la République sœur du Liban. L’entretien a porté sur les derniers développements dans la région et leurs répercussions sur la paix et la sécurité régionales, dans le contexte des frappes militaires israéliennes contre la République islamique d’Iran.

Au cours de la conversation, le chef de la diplomatie émirienne et le Premier ministre libanais ont souligné l’importance d’éviter toute extension du conflit et de promouvoir la désescalade.

Ils ont également insisté sur la nécessité d’adopter des solutions diplomatiques et un dialogue constructif pour faire face aux crises, contribuant ainsi à la stabilité de la région et à la protection de la sécurité de ses populations.