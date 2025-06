Lancement de cinq programmes pour former 250 créateurs de contenu humanitaire

DUBAÏ, 16 juin 2025 (WAM) – Le Conseil international de l’action humanitaire et philanthropique a lancé cinq programmes de formation destinés à encadrer 250 créateurs de contenu et journalistes spécialisés dans les affaires humanitaires et de développement.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme « Impact Makers », lancé sous les directives de Son Altesse Cheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-président de la Cour présidentielle pour le développement et les affaires des héros de la Nation, président du Conseil international de l’action humanitaire et philanthropique, et président du Conseil d’administration de la Fondation humanitaire Zayed Legacy.

L’initiative est mise en œuvre en partenariat avec la New Media Academy – première institution du genre dédiée à l’innovation dans les médias numériques au Moyen-Orient – relevant du Visioneers Group, la plus grande plateforme des Émirats arabes unis dédiée à la gestion et au développement de contenu.

Prévue pour être déployée cette année, l’initiative vise à former 250 créateurs de contenu et journalistes investis dans le journalisme humanitaire et passionnés par la production de contenus numériques centrés sur les programmes et initiatives humanitaires. Le programme de formation renforcera leurs compétences en matière de compréhension et de rédaction de dépêches mettant en lumière l’action humanitaire, en maîtrisant différentes techniques de narration adaptées aux divers formats journalistiques et supports de diffusion, et en les outillant pour produire un contenu humanitaire impactant, fondé sur des méthodes avancées, capable de transmettre efficacement les messages humanitaires à un large public.

L’initiative « Impact Makers » comprend plusieurs modules de formation, dont le programme « Compétences de porte-parole, prise de parole médiatique et gestion de crise dans les médias », le programme « Journalisme à impact humanitaire », ainsi que le programme « Créateurs de contenu à impact humanitaire », décliné en deux versions, dont l’une sera développée en partenariat avec le Centre de la jeunesse arabe.