La Banque centrale des Émirats révoque la licence de « Sundus Exchange » et lui impose une sanction de 10 millions AED

ABOU DHABI, 17 juin 2025 (WAM) – La Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) a révoqué la licence de la société « Sundus Exchange », opérant aux Émirats, a radié son nom du registre des licences, et lui a infligé une sanction financière de 10 millions AED, conformément à l’article (14) du décret-loi fédéral n° (20) de 2018 relatif à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et des organisations illégales, et à ses amendements.

Cette décision de révocation et de sanction financière a été prise à la suite des résultats des examens menés par la Banque centrale, qui ont mis en évidence des manquements et des violations du cadre réglementaire en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et des organisations illégales, ainsi que des règlements y afférents.

La CBUAE, dans le cadre de ses fonctions de supervision et de régulation, veille à ce que toutes les sociétés de change, ainsi que leurs propriétaires et leurs employés, se conforment à la législation des Émirats arabes unis, aux règlements et aux normes établies par la Banque centrale, afin de préserver la transparence et l’intégrité des transactions financières, et de protéger le système financier du pays.