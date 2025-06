Mohamed bin Zayed et le président turc examinent la coopération bilatérale et les développements régionaux

ABOU DHABI, 17 juin 2025 (WAM) – Le président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu aujourd’hui un appel téléphonique du président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan.

Au cours de l’entretien, les deux dirigeants ont examiné les moyens de poursuivre le renforcement de la coopération bilatérale et de consolider l’action conjointe dans tous les domaines au service des intérêts mutuels des deux pays.

Ils ont également abordé un ensemble de questions régionales et internationales d’intérêt commun, en particulier les récents développements au Moyen-Orient et les répercussions de l’attaque militaire israélienne contre la République islamique d’Iran sur la sécurité et la stabilité régionales.

Dans ce contexte, les deux dirigeants ont souligné la nécessité d’intensifier les efforts en vue d’une désescalade et d’un retour au dialogue, appelant à résoudre les différends par des moyens diplomatiques afin d’éviter à la région de nouvelles crises et de préserver sa sécurité et sa stabilité.

Ils ont réaffirmé le soutien de leurs pays respectifs à toute initiative de nature à renforcer les fondements de la paix dans la région et à garantir la sécurité et la stabilité des peuples de la région.