L’UE aura besoin de 241 milliards d’euros d’investissements nucléaires pour atteindre ses objectifs de décarbonation à l’horizon 2050

BRUXELLES, 17 juin 2025 (WAM) – La Commission européenne estime que 241 milliards d’euros d’investissements dans le nucléaire seront nécessaires d’ici 2050 pour concrétiser les plans énergétiques des États membres de l’Union européenne et atteindre les objectifs à long terme de décarbonation du secteur énergétique.

Cette projection figure dans la huitième édition du programme indicatif nucléaire communautaire (PINC), publié par la Commission. Ce document stratégique expose la vision de l’UE visant à concilier compétitivité industrielle, sécurité énergétique et engagements climatiques dans le cadre du plan REPowerEU et du Pacte pour une industrie propre.

Actuellement, l’énergie nucléaire représente environ 23 % de la production d’électricité dans l’UE. Toutefois, les perspectives varient selon les États membres, certains envisageant une sortie progressive du nucléaire tandis que d’autres renforcent leurs capacités. L’Union prévoit une augmentation de la capacité installée, passant de 98 GW aujourd’hui à 109 GW d’ici 2050, voire jusqu’à 144 GW dans un scénario de déploiement optimiste.

Avec plus de 90 % de l’électricité européenne devant provenir de sources décarbonées d’ici 2040, l’énergie nucléaire continuera de jouer un rôle essentiel en complément des énergies renouvelables au sein du bouquet énergétique européen.

Afin d’atteindre ces objectifs, la Commission met en avant la nécessité de recourir à des approches de financement hybrides, combinant investissements publics et privés avec des mécanismes de réduction des risques, dans le but de renforcer la confiance des investisseurs et de soutenir le déploiement stratégique de nouvelles capacités.