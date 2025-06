L’hôtellerie émiratie enregistre 13,5 milliards AED de recettes au premier trimestre 2025 avec un taux d’occupation de 81,3 %

ABOU DHABI, 17 juin 2025 (WAM) – Le secteur de l’hôtellerie aux Émirats arabes unis a enregistré une solide performance au premier trimestre 2025, avec des recettes hôtelières atteignant environ 13,5 milliards AED, après avoir accueilli plus de 8,4 millions de visiteurs au cours des trois premiers mois de l’année, soit une hausse de 2 % par rapport à la même période en 2024. Le total des nuitées hôtelières a atteint 29,3 millions, avec un taux d’occupation moyen de 81,3 %.

Ces résultats ont été annoncés lors de la deuxième réunion du Conseil consultatif de l’hôtellerie pour l’année 2025, présidée par Son Excellence Abdallah bin Touq Al Marri, ministre de l’Économie et président du Conseil du tourisme des Émirats. La réunion s’est tenue en présence de 16 présidents et directeurs exécutifs de groupes hôteliers nationaux et internationaux de premier plan, qui ont examiné plusieurs initiatives nationales visant à stimuler la croissance du secteur et à créer des opportunités d’emploi en coopération avec le secteur privé.

Son Excellence Abdallah bin Touq Al Marri a affirmé que ces chiffres reflètent l’importance que le pays accorde au développement de l’industrie hôtelière en s’appuyant sur les meilleures pratiques mondiales. Il a souligné les importants investissements réalisés dans les infrastructures hôtelières et de loisirs à travers les sept émirats, ainsi que l’organisation d’événements internationaux majeurs et la création d’expériences d’hospitalité exceptionnelles reflétant l’authenticité du patrimoine et de la culture émiratis. Ces efforts ont positionné les Émirats arabes unis parmi les principales destinations mondiales dans le domaine de l’hôtellerie.

Il a ajouté : « L’année 2025 constitue une étape remarquable pour le tourisme émirati, marquée par l’élection de Shaikha Al Nowais, fille des Émirats, en tant que première femme à occuper le poste de secrétaire générale de l’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies pour la période 2026–2029. Cet accomplissement stratégique consolidera le rôle de leader des Émirats dans les efforts mondiaux en faveur du développement et de la durabilité du secteur touristique. »

Lors de la réunion, le conseil a abordé plusieurs dossiers stratégiques visant à renforcer la compétitivité du secteur, soulignant l’importance du partenariat public-privé pour atteindre les objectifs de la Stratégie nationale du tourisme 2031, qui ambitionne de faire des Émirats arabes unis la première identité touristique mondiale au cours de la prochaine décennie.

Le conseil a également examiné le nouveau programme lancé par le ministère de l’Économie, intitulé « Camp d’été de l’hospitalité 2025 », qui joue un rôle clé dans la promotion de l’émiratisation dans les domaines liés à l’industrie hôtelière. Le programme propose des formations pratiques pour les élèves et étudiants dans des environnements réels tels que des hôtels et des établissements touristiques, en plus de parcours de formation nationaux ciblés.

Créé par le Conseil du tourisme des Émirats, le Conseil consultatif de l’hôtellerie a pour mission de fournir des recommandations stratégiques sur le développement du secteur, de partager des données et des analyses actualisées, de proposer des initiatives innovantes en provenance du secteur privé, et de formuler des avis sur les politiques et initiatives gouvernementales liées au tourisme et à l’hôtellerie.