L’ICP active son plan de continuité des activités pour garantir la fluidité du trafic passagers dans les aéroports

ABOU DHABI, 17 juin 2025 (WAM) – L’Autorité fédérale pour l’identité, la citoyenneté, les douanes et la sécurité des ports (ICP) a confirmé avoir pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la continuité des opérations aéroportuaires à travers les Émirats arabes unis, en coordination étroite avec l’ensemble des entités opérationnelles concernées. Cette mobilisation vise à atténuer les répercussions des récents développements politiques et régionaux ayant conduit à la fermeture de l’espace aérien dans certains pays, tout en assurant la sécurité et la fluidité du mouvement des passagers, sans compromettre la qualité des services.

L’ICP a précisé que son plan approuvé de continuité des activités en cas d’urgence a été activé dès le déclenchement de ces événements. Ce plan garantit une flexibilité opérationnelle maximale et permet de limiter au strict minimum les perturbations potentielles liées aux restrictions aériennes imposées par certains États. Il inclut des procédures réglementaires et opérationnelles précises, mises en œuvre en coordination avec les partenaires stratégiques.

Pour assurer un état de préparation optimal et une réponse rapide, l’Autorité a renforcé les équipes de terrain dans les aéroports avec du personnel qualifié et des capacités opérationnelles robustes, disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Par ailleurs, l’ICP travaille en coordination avec toutes les entités opérationnelles concernées pour gérer la situation des passagers bloqués, en leur garantissant un soutien essentiel, notamment un hébergement temporaire, des services logistiques et une communication d’information précise.

L’Autorité a également mis en place un système rationalisé pour faciliter l’entrée des passagers dans les aéroports des Émirats, en adéquation avec les besoins opérationnels actuels. Des équipes d’assistance assurent un accompagnement direct des passagers, en coordination immédiate avec les compagnies aériennes nationales pour le réajustement des horaires de vol.

L’ICP a salué la coopération et la compréhension manifestées par les voyageurs face à ces circonstances régionales exceptionnelles, et a réaffirmé son engagement indéfectible à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de tous les passagers, quelle que soit la situation. Cet engagement s’appuie sur les valeurs authentiques des Émirats, sur des standards de service proactifs, ainsi que sur des plans complets de gestion des crises et des urgences, afin d’assurer une continuité de service fluide pour tous les voyageurs, à l’arrivée comme au départ, conformément aux normes et pratiques internationales les plus élevées.