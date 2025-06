EDGE et Thales s’accordent pour renforcer la maintenance locale des systèmes optroniques avancés

ABOU DHABI, 17 juin 2025 (WAM) – EDGE, l’un des groupes leaders mondiaux dans les domaines de la technologie avancée et de la défense, a signé un protocole d’accord avec Thales, entreprise internationale de référence dans les solutions technologiques pour la défense et la sécurité, en vue de renforcer leur coopération dans la production et la maintenance des systèmes optroniques avancés de Thales.

Le protocole d’accord a été signé en marge du Salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris 2025 par le Dr Chawki Kacemi, directeur de la technologie et de l’innovation chez EDGE, Alexis Morel, vice-président des activités optroniques et électroniques missiles chez Thales, et Abdelhafid Merdassi, directeur général de Thales aux Émirats arabes unis. Il reflète l’engagement commun des deux parties à soutenir les capacités de défense souveraines des Émirats et à localiser les technologies clés en fournissant des solutions industrielles durables à l’échelle nationale.

Selon les termes du protocole, Thales et le Centre d’excellence pour les systèmes optroniques d’EDGE étudieront la possibilité d’implanter aux Émirats des capacités spécialisées pour une gamme de systèmes électro-optiques avancés déjà en service auprès des forces armées émiriennes.

Les domaines de coopération envisagés incluent : Systèmes de vision thermique portables : maintenance de la gamme SOPHIE de Thales, réputée pour son efficacité opérationnelle et son soutien aux forces terrestres dans la détection et l’identification.

Lunettes de visée pour armes : soutien local pour les systèmes XTRAIM de Thales, combinant visée point rouge et vision thermique dans une solution intégrée haute performance.

Caméras optroniques pour véhicules : entretien et soutien des systèmes optroniques avancés pour véhicules blindés, renforçant la conscience situationnelle des équipages et la précision de ciblage.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de Hamad Al Marar, directeur général et PDG du groupe EDGE, de Patrice Caine, président-directeur général du groupe Thales, et de Pascale Sourisse, présidente de Thales International.

En tirant parti de leurs expertises respectives, Thales et le Centre d’excellence optronique d’EDGE visent à améliorer la disponibilité opérationnelle et à optimiser le cycle de vie des technologies de défense utilisées par les forces armées des Émirats arabes unis.

Le Dr Chawki Kacemi a déclaré : « Ce protocole représente une étape stratégique dans notre démarche visant à renforcer les capacités de défense nationales par le biais de partenariats industriels. En collaborant avec Thales, EDGE progresse vers la mise en place de capacités centralisées de maintenance pour des systèmes optroniques critiques. »

De son côté, Abdelhafid Merdassi, directeur général de Thales aux Émirats arabes unis, s’est dit fier de renforcer les liens avec EDGE et de contribuer à la vision stratégique des Émirats en matière de souveraineté et de préparation dans le domaine de la défense. Il a ajouté que ce partenariat garantirait la performance durable des systèmes optroniques avancés dans divers contextes opérationnels, tout en affirmant l’engagement commun à soutenir l’écosystème industriel local et à consolider le rôle de premier plan des Émirats dans le secteur mondial de la défense.