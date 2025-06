La Chambre de commerce et d’industrie de Fujairah explore les moyens de renforcer la coopération économique avec la Guinée

FUJAIRAH, 17 juin 2025 (WAM) – Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Fujairah, S.E. Cheikh Saeed bin Surour Al Sharqi, a souligné l’importance de renforcer les relations entre la communauté d’affaires de l’émirat et ses homologues des pays africains, afin de soutenir les efforts visant à développer la coopération dans divers domaines, notamment économiques, commerciaux et d’investissement, conformément à l’orientation stratégique adoptée par la direction éclairée des Émirats arabes unis.

Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre avec S.E. Sekou Cherifki, ambassadeur de la République de Guinée auprès des Émirats arabes unis, au siège de la Chambre, en présence de S.E. Sultan All Al Hindasi, directeur général de la Chambre.

Cheikh Saeed Al Sharqi a salué les efforts de l’ambassadeur en faveur du renforcement des liens économiques avec l’émirat et de la promotion des opportunités d’investissement offertes par Fujairah.

La réunion a porté sur les moyens de développer les relations commerciales entre Fujairah et la Guinée, en explorant notamment les possibilités d’échange d’informations et d’organisation de visites réciproques entre délégations économiques.

S.E. Sultan Al Hindasi a présenté un exposé sur les atouts économiques et géostratégiques de l’émirat, mettant en avant son ouverture sur la mer d’Arabie et l’océan Indien, ainsi que la modernisation constante de ses infrastructures. Il a souligné que Fujairah représente une plateforme commerciale stratégique reliant l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Inde et l’Europe. Le volume des échanges commerciaux entre Fujairah et la Guinée a dépassé les 43 millions d’AED en 2024.

Il a également évoqué la richesse minérale de l’émirat, notamment les ressources exploitées dans les chaînes montagneuses, qui alimentent les industries de la construction, de la laine de roche et du ciment. Il a rappelé que Fujairah se classe au deuxième rang mondial pour le stockage de pétrole et de ses dérivés, sous la supervision de la zone industrielle pétrolière de Fujairah (FOIZ).

Il a réaffirmé la volonté de la Chambre d’accompagner les investisseurs guinéens souhaitant s’établir à Fujairah, en coopération avec les autorités compétentes.

De son côté, l’ambassadeur guinéen a salué le développement remarquable de l’émirat et exprimé la volonté de son pays de renforcer ses relations avec Fujairah, en raison de son ouverture internationale et des perspectives d’investissement qu’elle offre dans les secteurs de l’industrie, du commerce, du tourisme et de la logistique.

Il a également rappelé que la Guinée dispose d’un vaste potentiel minier, notamment en bauxite, ressource clé de la production mondiale d’aluminium, dont les Émirats sont l’un des plus grands importateurs. Il a enfin souligné l’ambition de son pays de moderniser ses infrastructures et de développer ses industries de transformation, en s’appuyant sur ses ressources en fer, or et pétrole.