Émirats arabes unis : Les développements régionaux exigent une action coordonnée aux niveaux régional et international pour freiner l’escalade

Abdallah bin Zayed : Il n’existe aucune alternative aux solutions politiques et diplomatiques – l’ONU et le Conseil de sécurité doivent agir d’urgence pour instaurer un cessez-le-feu et renforcer la paix et la sécurité internationales

ABOU DHABI, 17 juin 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont affirmé que l’escalade militaire en cours dans la région exige une action urgente et coordonnée à l’échelle régionale et internationale afin de prévenir l’élargissement du conflit et d’en atténuer les répercussions sur la paix et la sécurité régionales et mondiales.

Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a déclaré que les Émirats arabes unis – qui ont condamné dès les premières heures les frappes militaires israéliennes visant la République islamique d’Iran – estiment qu’au cinquième jour de cette confrontation militaire dangereuse, une approche diplomatique est plus que jamais nécessaire pour mener les deux parties vers une désescalade, mettre fin aux hostilités et empêcher une dérive aux conséquences graves et étendues.

Son Altesse a mis en garde contre les risques d’actions irréfléchies et mal calculées qui pourraient dépasser les frontières des deux pays, soulignant la nécessité impérieuse d’agir rapidement en poursuivant un objectif clair : la cessation immédiate des hostilités avant que la situation ne devienne incontrôlable.

Il a également affirmé que le Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a entrepris une série d’appels diplomatiques intensifs visant à faire avancer les efforts de désescalade et à empêcher la propagation du conflit, s’inscrivant dans une volonté constante de privilégier la voie du dialogue et de la diplomatie comme unique solution viable, loin de la confrontation et de l’escalade. Cette approche reflète la vision plus large des Émirats visant à promouvoir la stabilité, la prospérité et la justice pour les peuples de la région.

À ce moment critique et dangereux, Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed a souligné l’urgence de faire preuve de sagesse dans une région qui porte déjà le lourd fardeau de conflits prolongés et ne saurait supporter davantage de tensions ni d’affrontements. Il a réaffirmé que la retenue et la raison sont aujourd’hui plus nécessaires que jamais.

« Les Émirats arabes unis considèrent que la promotion du dialogue, le respect du droit international et de la souveraineté des États sont des principes fondamentaux pour résoudre les crises actuelles », a déclaré Son Altesse. « Les Émirats appellent l’Organisation des Nations unies et le Conseil de sécurité à assumer pleinement leurs responsabilités afin d’empêcher toute nouvelle escalade, et à prendre les mesures urgentes et nécessaires pour instaurer un cessez-le-feu et consolider la paix et la sécurité internationales. »