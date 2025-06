Le CICR appelle à une désescalade immédiate du conflit entre Israël et l’Iran pour épargner les civils

GENÈVE, 17 juin 2025 (WAM) – Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a averti aujourd’hui que si le conflit entre Israël et l’Iran s’intensifie, un plus grand nombre de civils en paieront le prix, tandis que les répercussions se feront ressentir bien au-delà des zones d’affrontement, dans une région déjà lourdement marquée par la souffrance.

« Nous appelons au respect du droit international humanitaire et exhortons à une désescalade immédiate. Une action politique décisive est urgemment requise pour mettre fin aux tueries et à la destruction », a déclaré Nicolas Von Arx, directeur régional du CICR pour le Proche et le Moyen-Orient, dans un communiqué officiel.

« Nos pensées accompagnent les civils pris dans le conflit entre l’Iran et Israël. Chaque vie perdue, chaque famille affectée, constitue une tragédie profonde. De nombreux civils ont été tués ou blessés des deux côtés, y compris des membres du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Des habitations ont été détruites et des moyens de subsistance anéantis », a-t-il poursuivi.

Le CICR a également indiqué que de nombreuses familles iraniennes fuient actuellement les zones de danger, tandis qu’en Israël, les habitants sont contraints de se réfugier à plusieurs reprises dans des abris, souvent en pleine nuit.