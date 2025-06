Abdallah bin Zayed et Kaja Kallas discutent par téléphone des développements régionaux et des moyens de désamorcer les tensions

ABOU DHABI, 18 juin 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, s’est entretenu par téléphone avec Kaja Kallas, haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne. L’entretien a porté sur l’escalade des tensions régionales à la suite des frappes militaires israéliennes visant la République islamique d’Iran.

Au cours de la conversation, le chef de la diplomatie émirienne a souligné l’importance d’intensifier les efforts régionaux et internationaux en vue de désamorcer les tensions, d’éviter l’élargissement du conflit et de renforcer la paix et la sécurité aux niveaux régional et international.

Son Altesse Cheikh Abdallah a également insisté sur la nécessité de résoudre la crise actuelle par des voies diplomatiques et le dialogue, de manière à préserver la sécurité et la stabilité de la région.