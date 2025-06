Investopia signe un protocole d’accord avec l’Ouzbékistan pour organiser les Global Talks à Tachkent en 2026

ABOU DHABI, 18 juin 2025 (WAM) — Investopia a conclu un protocole d’accord avec le ministère de l’Investissement, de l’Industrie et du Commerce de la République d’Ouzbékistan en vue d’organiser la première édition des Investopia Global Talks à Tachkent en 2026. Cet événement se tiendra en collaboration avec le Tashkent International Investment Forum (TIIF) 2026.

Le protocole d’accord a été signé par le Dr Jean Fares, PDG d’Investopia, et Shokhrukh Gulamov, vice-ministre des Investissements, de l’Industrie et du Commerce d’Ouzbékistan.

Un partenariat stratégique pour stimuler les échanges régionaux

Cette coopération stratégique vise à renforcer les liens économiques et à favoriser l’engagement entre les communautés d’affaires des Émirats arabes unis, de l’Ouzbékistan et de l’ensemble de l’Asie centrale. Investopia – Tachkent offrira une plateforme dynamique pour explorer les opportunités économiques et d’investissement dans les secteurs de la nouvelle économie aux Émirats arabes unis, en Ouzbékistan et dans les marchés asiatiques émergents.

L’initiative a également pour ambition de promouvoir des partenariats public-privé à fort impact et de canaliser les investissements vers des secteurs clés dans les deux pays, tout en façonnant les tendances émergentes dans les domaines de l’investissement et de la finance à l’échelle régionale.

TIIF : un partenaire idéal

Le Tashkent International Investment Forum (TIIF), organisé sous le patronage du président de la République d’Ouzbékistan, est reconnu comme l’un des forums d’investissement les plus prestigieux d’Asie centrale, faisant de lui un partenaire stratégique naturel pour les Investopia Global Talks.

Laziz Kudratov, ministre de l’Investissement, de l’Industrie et du Commerce d’Ouzbékistan, a déclaré : « En 2026, Tachkent accueillera la première édition des Investopia Global Talks en Asie centrale, en partenariat avec le TIIF. Lancé par les Émirats arabes unis, Investopia est une plateforme d’investissement mondiale reliant investisseurs, gouvernements et entreprises aux opportunités de la nouvelle économie. L’édition de Tachkent réunira décideurs, investisseurs et chefs d’entreprises pour explorer des perspectives dans les domaines des énergies renouvelables, des technologies numériques, des infrastructures et de l’agriculture – autant de secteurs essentiels pour la croissance économique de l’Ouzbékistan. »

Vers une coopération renforcée Émirats-Ouzbékistan

De son côté, Mohammed Alhawi, sous-secrétaire du ministère de l’Investissement des Émirats arabes unis, a souligné la solidité des relations stratégiques et du partenariat économique entre les deux pays. Il a affirmé que l’édition de Investopia Global Talks à Tachkent contribuera à renforcer la coopération économique et à ouvrir de nouvelles perspectives de développement durable dans le cadre de la vision « Nous, les Émirats 2031 ».

Le Dr Jean Fares, PDG d’Investopia, a ajouté : « Les Émirats arabes unis et les pays d’Asie centrale recèlent un potentiel considérable en matière d’investissements dans les secteurs économiques émergents. Investopia – Tachkent servira de catalyseur pour connecter les communautés d’affaires asiatiques à ces opportunités ambitieuses, tout en favorisant un dialogue stratégique autour des politiques, des tendances mondiales en finance et des solutions d’investissement. »

TIIF 2025 : une vitrine de l’Ouzbékistan

La quatrième édition du TIIF a mis en lumière les opportunités d’investissement en Ouzbékistan, notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, de l’industrie, du tourisme et des infrastructures. Le forum a attiré plus de 7 500 participants issus de plus de 100 pays, dont près de 3 000 invités d’honneur.