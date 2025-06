Charjah rend hommage à quatre grandes figures de la littérature mauritanienne

CHARJAH, 18 juin 2025 (WAM) –Sous le haut patronage de Son Altesse le Cheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membre du Conseil suprême et souverain de l’émirat de Charjah, la capitale mauritanienne Nouakchott a accueilli une cérémonie officielle et culturelle rendant hommage à des figures intellectuelles éminentes, dans un esprit de reconnaissance envers les créateurs et de valorisation de leur place dans la société.

Cette célébration s’est tenue dans le cadre de la 23ᵉ édition du Forum culturel de Charjah pour l’hommage aux intellectuels arabes, organisé par le Département de la Culture de Charjah, en coopération avec le ministère mauritanien de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement.

Hommage à quatre figures majeures de la scène littéraire mauritanienne

Quatre personnalités mauritaniennes ont été distinguées pour leur contribution remarquable à la vie culturelle : le poète Mohamed Fall Abdel Latif, le linguiste Dr Yahya Al Hashemi, le chercheur en langue arabe Dr Mohamedou Ameen, et le poète Mohamed Al Hafiz Ould Ahmedou.

Cette initiative s’inscrit dans les directives du Souverain de Charjah, visant à célébrer les intellectuels qui enrichissent la culture arabe contemporaine. C’est la quatrième fois que le Forum se tient en Mauritanie, après avoir honoré douze figures du pays lors des éditions précédentes.

Une cérémonie empreinte de reconnaissance et de fraternité culturelle

La cérémonie s’est déroulée dans la salle des conférences de Nouakchott, en présence d’Abdullah bin Mohammed Al Owais, président du Département de la culture de Charjah, d’El Houssein Ould Meddou, ministre mauritanien de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, de Mohammed Ibrahim Al Qaseer, directeur des affaires culturelles du département, du gouverneur de Nouakchott-Ouest représentant la municipalité de Tevragh-Zeina, ainsi que d’un large public d’intellectuels, d’universitaires, d’écrivains et des familles des lauréats.

Dans son discours, Abdullah Al Owais a souligné l’importance de la coopération culturelle durable entre Charjah et la Mauritanie, déclarant : « Nous nous réjouissons aujourd’hui de participer à cet événement culturel de haut niveau, qui témoigne de la continuité du partenariat entre notre département et le ministère mauritanien. Cette coopération a donné lieu à de nombreuses initiatives culturelles soutenant la culture arabe et le rôle fondamental de la pensée et de la créativité dans nos sociétés. »

Un hommage salué par les autorités mauritaniennes

Le ministre El Houssein Ould Meddou a exprimé sa profonde gratitude envers le Souverain de Charjah : « C’est un honneur pour moi d’être parmi vous à l’occasion de ce forum culturel remarquable. Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à Son Altesse le Cheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi, ce dirigeant éclairé qui consacre son énergie et son savoir à la langue arabe et à sa littérature, en soutenant la culture et les intellectuels à travers tout le monde arabe. »

Une reconnaissance du rôle des intellectuels arabes

Les lauréats ont exprimé leur profonde reconnaissance pour cette distinction qu’ils considèrent comme un insigne de fierté et une reconnaissance de leur parcours créatif. Ils ont salué l’initiative du Forum comme un modèle civilisé de valorisation des intellectuels arabes, confirmant l’engagement de l’Émirat de Charjah envers la pensée, l’identité et le développement culturel.

Ils ont également salué la vision du Souverain de Charjah visant à faire de la culture un pilier du progrès et de la cohésion sociale dans le monde arabe.