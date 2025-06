Les présidents des Émirats arabes unis et de la Russie s’entretiennent par téléphone sur les moyens de contenir l’escalade régionale

ABOU DHABI, 18 juin 2025 (WAM) – Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, s’est entretenu aujourd’hui par téléphone avec Son Excellence Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie, afin d’examiner le partenariat stratégique entre les deux pays ainsi que les derniers développements au Moyen-Orient et leurs graves répercussions sur la sécurité régionale et mondiale.

Les deux dirigeants ont évoqué les efforts déployés pour contenir la situation et mettre un terme à l’escalade, soulignant l’importance de faire preuve de retenue et de privilégier le dialogue afin d’éviter toute nouvelle menace pour la sécurité et la stabilité.

Ils ont réaffirmé leur soutien à tous les efforts visant à parvenir à une solution par des moyens diplomatiques.